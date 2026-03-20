Kocia ikona stylu podbija świat mody – TK Maxx zaprasza do opowieści zatytułowanej „Każdy Dzień w Wielkim Stylu” z polskim akcentem w tle

40-sekundowy film reklamowy został wyreżyserowany przez nagradzanego Andreasa Nilssona, znanego z umiejętności tworzenia widowiskowych i wyrazistych opowieści. W centrum fabuły znajduje się urocza i niezwykle bystra kotka, której przypadkowy, modowy wybryk wywołał prawdziwą burzę w świecie stylu. W filmie nasza futrzana bohaterka rozpoczyna swoją niezwykłą podróż: buszując w charakterystycznej czerwonej torbie TK Maxx, pełnej stylowych perełek, wyławia markowy but. Z mokasynem dumnie spoczywającym na głowie, szybko staje się viralową sensacją internetu. W materiale śledzimy rozwój jej spektakularnej kariery, która zaczyna się w biurze prasowym z widokiem na pulsujący skyline Warszawy. To tam trendsetterzy z największych domów mody natychmiast wyczuwają nadchodzące, stylowe looki. Następnie trafiamy do majestatycznego, ikonicznego wnętrza Pałacu Kultury i Nauki – architektonicznej perły stolicy. Kulminacyjnym punktem jest wielki pokaz mody, na którym modele i modelki prezentują różne wariacje na temat czerwonego „kapelusza z mokasyna”, a flesze aparatów nieustannie błyskają, celebrując narodziny nowego trendu. Po triumfie na wybiegu, nasza kocia gwiazda efektownie przejeżdża przez Plac Europejski w lśniącej limuzynie, otoczona blaskiem paparazzi. Historia jednak kończy się subtelnym powrotem do rzeczywistości, kiedy opiekunka zdejmuje jej but z głowy, puentując tę niezwykłą przygodę słowami: „Oddaj to, ty mała łowczyni okazji”.

Kampania TK Maxx to nie tylko zabawna historia, ale przede wszystkim inspiracja do tego, by każdy dzień traktować jak okazję do wyrażania siebie przez styl. Pokazuje, jak w prosty sposób podkręcić codzienne stylizacje będące połączeniem znanych marek, świetnej jakości, najnowszych trendów i fantastycznych cen. To obietnica, że modne, dopracowane produkty z kategorii mody i wyposażenia domu są dostępne dla każdego. Co więcej, nowości od międzynarodowych marek, światowych projektantów oraz ponadczasowych brandów trafiają na półki TK Maxx aż kilka razy w tygodniu, gwarantując, że zawsze znajdziesz coś wyjątkowego i odkryjesz swoją własną, niepowtarzalną „Torbę pełną stylu”.

Cat Funk, Group Marketing Director w TK Maxx, komentuje z entuzjazmem: „Wierzymy, że każdy powinien czuć się wyjątkowo – nie tylko od święta, ale każdego dnia. A to zaczyna się od stylowych i modnych elementów garderoby: od marek, które znasz, albo tych, które dopiero odkrywasz, oraz od pięknej jakości – wszystko w cenach, które naprawdę robią wrażenie.

Nasza nowa kampania celebruje właśnie ten wyjątkowy moment, gdy trafiasz na coś, co od razu czujesz, że należy do Ciebie, co dodaje pewności siebie i sprawia radość, a przy tym kosztuje mniej, niż możesz się spodziewać. Od trzech dekad w Europie i od siedemnastu lat w Polsce TK Maxx daje klientom radość dzięki naprawdę niezwykłym okazjom. Na tym polega nasza wyjątkowa propozycja: znane marki i wysoka jakość w połączeniu z atrakcyjnymi cenami. To emocje, o których mówią nam klienci, które nigdy się im nie nudzą.”

Freddy Taylor i Phillippa Beaumont, dyrektorzy kreatywni grupy Wieden + Kennedy London, dodają: „TK Maxx to synonim stylu w najlepszym wydaniu. Chcieliśmy pokazać to w prawdziwym duchu marki. Dlatego na scenę wchodzi kotka z energią głównej bohaterki i z czerwonym butem na głowie. To esencja tego, co oferuje TK Maxx – możesz przyjść po świetną stylizację, a wyjść jako ikona stylu.”