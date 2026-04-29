Kolekcja HUG COUTURE KIKO Milano – esencja (beauty) uścisku!

Kiko Milano HUG COUTURE to kompleksowa gama produktów do makijażu i pielęgnacji. Tekstury produktów, miękkie z efektem ‘bouncy’, zostały opracowane tak, aby stapiały się ze skórą i podążały za ruchami twarzy, zapewniając lekkość i absolutny komfort. Natomiast kolorystyka, obejmująca pudrowe róże, mleczne nude, delikatne brzoskwinie i nuty brązu podkreśla każdą karnację dzięki połączeniu matowych i rozświetlających wykończeń. Na uwagę zasługują także sensoryczne opakowania o miękkich liniach, zaokrąglonych kształtach i wykończeniu soft-touch. To prawdziwy włoski design przywołujący uczucie ciepłego, kojącego uścisku – HUG w wersji COUTURE!

HUG COUTURE CHEEK DEWLIGHT HIGHLIGHTING BLUSH

Co się dzieje, gdy akcent koloru spotyka się z blaskiem rozświetlacza? Powstaje Hug Couture Cheek Dewlight Highlighting Blush, czyli rozświetlający róż w pudrze. Ma on miękką, napigmentowaną i niezwykle sensoryczną konsystencję, która doskonale się rozprowadza i łatwo rozciera ocieplając cerę i podkreślając rysy. Kosmetyk został wzbogacony kwasem hialuronowym i witaminą E, zawiera także perłowe drobinki odbijające światło. Dzięki wbudowanemu lusterku idealnie sprawdza się w każdej sytuacji, a opakowanie o wyrazistej fakturze, z miękkimi liniami, zaokrąglonymi kształtami i wykończeniem soft-touch przywołuje kojące uczucie ciepłego uścisku. (8 g/110 zł)

HUG COUTURE LIP VOLUME SHIMMERY LIMITED EDITION

Bestseller Kiko Milano w olśniewającej edycji limitowanej? Oto Hug Couture Lip Volume Shimmery Limited Edition – krem do ust z błyszczącym wykończeniem. Wygładza i powiększa usta sprawiając, że są bardziej pełne i lśniące, a przy tym doskonale je nawilża, budując ich objętość warstwa po warstwie i niwelując widoczność drobnych linii. Kosmetyk ma niezwykle miękką, topniejącą konsystencję, a jego formuła została wzbogacona olejem z nasion sezamu oraz kwasem hialuronowym. Ponadto aplikator z flokowaną końcówką zapewnia wygodną i precyzyjną aplikację. (6,5 ml/72 zł)

HUG COUTURE MOON MILK ALL-OVER OIL

Nawilżający olejek o rozświetlającym wykończeniu z różanymi perłowymi drobinkami, tworzący wyrafinowane refleksy otulające twarz, ciało i włosy? Poznaj Hug Couture Moon Milk All-Over Oil o ciepłym zapachu słodkiej ambry. Jego formuła została wzbogacona mieszkanką olejów makadamia i jojoba, olejem z czarnej porzeczki i granatu. Rezultat? Niezwykle sensoryczna konsystencja, która szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej ani ciężkiej warstwy. Sięgnij po ten olejek, jeśli chcesz uzyskać efekt glow na policzkach, dekolcie, ramionach i włosach. (100 ml/101 zł)

HUG COUTURE LIP PUFF VELVET LIP MOUSSE

Kolor tintu, kremowość musu i aplikator z miękką gąbeczką dla uwodzicielskich ust z efektem blur? Hug Couture Lip Puff Velvet Lip Mousse ma ultralekką konsystencję – niczym chmurka, dzięki czemu tworzy aksamitną i elastyczną warstwę. Łatwo dopasowuje się do ust i otula je kolorem. Pozwala stopniować krycie, a gąbeczka zapewnia precyzyjną aplikację. (4 ml/72 zł)

HUG COUTURE CLOUD TINT LIPS & CHEEKS

Ten sam tint do policzków i ust? Hug Couture Cloud Tint Lips & Cheeks ociepla je delikatnym akcentem koloru dla supermodnego, monochromatycznego looku. Ma konsystencję lekką niczym chmurka, a jego formuła wzbogacona została mieszanką hydrolizowanych białek roślinnych oraz wosku słonecznikowego. W efekcie zapewnia matowe wykończenie z efektem ‘blur’ i umożliwia stopniowalne krycie dla efektu dopasowanego do potrzeb. W komplecie znajduje się delikatny jak opuszek palca pędzelek, który równomiernie rozprowadza produkt bez jego wchłaniania. (10 g/91 zł)

i Autor: Kiko Milano / Materiały prasowe

i Autor: Kiko Milano/ Materiały prasowe