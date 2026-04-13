Kolor i regeneracja w jednym. Nowa linia BUTTERY LIP BALM od sweder

Kolekcja BUTTERY LIP BALM została zaprojektowana tak, aby odpowiadać na różne potrzeby estetyczne, zachowując przy tym najwyższe standardy ochrony. Każde masełko pod wpływem ciepła ust zmienia swoją strukturę w jedwabisty, nielepiący się film, który optycznie powiększa i wygładza usta.
Sekret działania linii BUTTERY LIP BALM tkwi w precyzyjnie dobranych komponentach roślinnych. Sercem produktów jest wegańska lanolina, która działa niczym magnes na wilgoć, uszczelniając naskórek na wiele godzin. Zawarte w składzie fitosterole roślinne przyspieszają regenerację, poprawiają elastyczność i wzmacniają naturalną barierę odpornościową, podczas gdy witamina E pełni rolę tarczy antyoksydacyjnej.
BUTTERY LIP BALM SCARLET
Odcień Scarlet to propozycja dla osób poszukujących klasycznej, subtelnej czerwieni, która dodaje twarzy energii i wyrazistości. Masełko łączy intensywną regenerację z efektem pełniejszych ust, tworząc na ich powierzchni ochronną tarczę. Dzięki unikalnej strukturze produkt idealnie podkreśla naturalny kształt warg, nadając im głęboki połysk bez uczucia lepkości oraz gwarantując komfort noszenia.
BUTTERY LIP BALM NUDE
Wariant Nude został stworzony z myślą o miłośniczkach naturalnego wyglądu i codziennego makijażu typu glow. Ciepły odcień jasnego brązu w subtelny sposób akcentuje koloryt ust, zapewniając im jednocześnie głębokie nawodnienie i odbudowę bariery hydrolipidowej. Jest to idealny wybór dla osób zmagających się z suchością naskórka, które oczekują aksamitnej gładkości oraz miękkości połączonej z minimalistyczną elegancją.
BUTTERY LIP BALM DUSTY
Masełko w odcieniu Dusty to chłodny, przydymiony róż, który nadaje stylizacji wyrafinowanego charakteru. Ten elegancki kolor idzie w parze z silnym działaniem wygładzającym i odżywczym, dzięki czemu usta stają się perfekcyjnie zdefiniowane i jedwabiste w dotyku. Formuła oparta na wegańskich woskach stabilizuje nawilżenie w głębokich warstwach skóry, czyniąc ten produkt niezastąpionym towarzyszem w ochronie przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.