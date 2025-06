Kolorowa stolica pulsuje równością. Wyjątkowy weekend w Warszawie

Paletki do konturowania twarzy – to moje top 4 w makijażu

Serce wydarzenia stanowi miasteczko parady, rozlokowane w strategicznych punktach trasy lub w jej pobliżu. To tutaj uczestnicy mogą zanurzyć się w atmosferze festiwalu jeszcze przed rozpoczęciem marszu oraz po jego zakończeniu. Kolorowe stoiska różnych marek i organizacji tworzą unikalną przestrzeń, gdzie można nie tylko zapoznać się z ich ofertą i inicjatywami wspierającymi społeczność LGBTQ+, ale także skorzystać z licznych atrakcji. Wiele firm przygotowuje specjalne interaktywne instalacje, konkursy z nagrodami oraz upominki dla uczestników parady.

Jednym z najbardziej popularnych elementów miasteczka parady są strefy dedykowane urodzie i ekspresji siebie. Profesjonalni makijażyści tworzą tęczowe arcydzieła na twarzach chętnych, dodając blasku i koloru paradnemu lookowi uczestników. Można skorzystać z bezpłatnych usług malowania twarzy brokatem, nakładania kolorowych cieni do powiek czy tworzenia symbolicznych wzorów związanych z ruchem LGBTQ+. Nie brakuje również stanowisk fryzjerskich, gdzie styliści oferują szybkie metamorfozy fryzur – od tęczowych pasemek po efektowne upięcia idealne na paradę. Te punkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dając każdemu możliwość wyrażenia swojej indywidualności i dumy poprzez wygląd.

Miasteczko parady to także miejsce spotkań i integracji. Można tu odpocząć po marszu, posłuchać muzyki granej przez DJ-ów lub występy lokalnych artystów na specjalnie przygotowanych scenach. Stoiska gastronomiczne oferują różnorodne przekąski i napoje, a liczne punkty informacyjne zapewniają dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących praw osób LGBTQ+ oraz działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz równości. Atmosfera jest radosna i pełna akceptacji, tworząc bezpieczną przestrzeń dla wszystkich uczestników parady. Wizyta w miasteczku dumy to nieodłączny element warszawskiej Parady Równości – okazja do świętowania wspólnoty, wyrażenia siebie i zamanifestowania solidarności w walce o równoprawne prawa.

Miasteczko Równości Warszawa 2025 - co będzie czekało?

W Miasteczku Równości, w samym sercu Warszawy, powstanie specjalna strefa American Brands – przestrzeń pełna koloru, pielęgnacji i stylu, zaprojektowana z myślą o wolności wyrazu i budowaniu bezpiecznej atmosfery. Odwiedzający będą mogli skorzystać z profesjonalnej stylizacji fryzur od fryzjerów Matrix – pełnej warkoczy, koralików i połyskujących detali. Makijażyści NYX Professional Makeup zadbają o kolorowe, brokatowe makijaże, które podkreślą indywidualność i ducha Parady. Eksperci Kiehl’s zaproszą do darmowej analizy skóry i podpowiedzą, jak zadbać o jej pielęgnacje na co dzień. Całość dopełnią tęczowy wybieg oraz unikalne foto spoty, idealne do stworzenia pamiątkowych zdjęć i contentu do social mediów.

Dla NYX Professional Makeup, Kiehl’s i Matrix, Pride Month to znacznie więcej niż celebracja – to idealny moment, by przypomnieć o codziennym, konsekwentnym wspieraniu społeczności LGBTQIA+. Wspólna obecność marek na Paradzie Równości to naturalna kontynuacja ich zaangażowania, które trwa nie tylko w czerwcu, ale przez cały rok.

Kiehl’s, NYX i Matrix zapraszają do Strefy American Brands w Miasteczku Równości w Parku Świętokrzyskim – 14 czerwca, w godzinach 11:00–18:00. To szansa, by połączyć energię Parady Równości z własnym stylem – stworzyć kolorowy makijaż, oryginalną fryzurę i zadbać o skórę, korzystając z fachowej pomocy marek, które idealnie oddają ducha pride month.

Sephora po raz kolejny zaprasza na makijaż w Miasteczku Równosci

SEPHORA będzie miała specjalne stanowisko podczas Parady Równości i strefa w Miasteczku Równości z możliwością zapisywania się na miejscu na warsztaty makijazowe – poza tym w perfumerii Złote Tarasy tworzymy w dniu parady tzw BRAVE SPACE – i tam każdy kto się pojawi przed Parada będzie mógł mieć wykonany makijaż w stylu PRIDE a po jej zakończeniu będzie mógł pojawić się na demakijaż.

Świętujcie z nami różnorodność i dołączcie do Społeczności Sephora na Paradzie oraz w Miasteczku Równości!​⁣

Brave Space – szybkie makijaże w tęczowych barwach!​⁣

⁣Classes for Confidence - warsztaty makijażowe wzmacniające samoakceptację, prowadzone przez nasze osoby eksperckie.​⁣

⁣Zespół HR opowie Wam o możliwości pracy w Sephora, a przy okazji wykona wodny tatuaż specjalnie zaprojektowany na tą okazję!​⁣

⁣

Z dumą i z miłością - Converse kolejny rok wspiera społeczność LGBTQ+ i działające na jej rzecz organizacje

Converse konsekwentnie, od wielu lat działa na rzecz społeczności LGBTQ+, a w czerwcu obchodzi Miesiąc Dumy. Kluczowym akcentem tegorocznej celebracji jest poszerzona współpraca z Grupą Stonewall i fundacją Lambda Warszawa oraz obecność marki podczas Parady Równości. Kampania Proud To Be 2025 to także papierowy ZIN stworzony przez społeczność młodych twórców Converse All Stars oraz kolekcja zaprojektowana przez członków społeczności LGBTQ+ i ich sojuszników.