Koloryzacja włosów napędzana olejkami, po którą sięgnęły gwiazdy. Kulisy sesji z Eveliną Ross, Marią Dębską i Katarzyną Dowbor

Kulisy koloryzacji Eveliny Ross

Evelina Ross to popularna influencerka, która rozwija swoją muzyczną karierę i właśnie wydaje swój pierwszy album. Talent wokalny to jednak nie wszystko, co pokazuje osobom śledzącym rozwój jej kariery w mediach społecznościowych. Artystka doskonale wie, że jej wizerunek również ma ogromne znaczenie. Fryzura i kolor włosów to jego istotne elementy. Evelina jednak, jak wiele młodych osób, miała wątpliwości zanim zdecydowała się na pierwszą trwałą koloryzację. Główna obawa dotyczyła ewentualnych uszkodzeń. Okazało się jednak, że została ona wyeliminowana z Garnier Olia. Jej blond włosy nie tylko mają piękny odcień uzyskany dzięki farbie w odcieniu 10.1, ale również wyglądają na zdrowe i pięknie lśnią.

To moja wizytówka, w sumie znak rozpoznawczy. Od zawsze miałam długie blond włosy i myślę, że tak pozostanie. Koloryzacja to nie tylko coś, co dodaje mi pewności siebie, ale pomaga w mojej pracy, w której włosy eksponuje codziennie czy w nagraniach contentu, czy na scenie podczas koncertów – podsumowała swoje wrażenia na temat farbowania włosów Evelina Ross.

i Autor: materiały prasowe Evelina Ross

Kulisy koloryzacji Marii Dębskiej

Dynamiczna kariera Marii Dębskiej sprawiła, że wiedzieliśmy ją już w wielu różnych odsłonach. Dotyczy to nie tylko różnorodnych ról, ale również fryzur, które towarzyszyły jej kolejnym wcieleniom. Niezależnie jednak od tego, czy akurat miała proste, pofalowane włosy, czy całą burzę loków na głowie, to stałym elementem pozostawał ciemny kolor. Kiedy raz zdecydowała się do jednej roli na jasne pasemka i tak wróciła do ciemnego “naturalnego” koloru. Metamorfozę przeszła z Garnier Olia. Za tym charakterystycznym składnikiem jej wizerunku stoi bowiem wybór odpowiedniej farby, która sprawia, że kolor staje się wyrazisty bez obaw o pogorszenie kondycji włosów. Backstage sesji Garnier Olia był doskonałym miejscem, żeby na gorąco, zaraz po koloryzacji, poznać wrażenia aktorki. Dzięki farbie w odcieniu 5.0 miała konkretne przemyślenia.

Kolor moich włosów i one same są jedną z ulubionych części mojego ciała. Uwielbiam mój kolor, odziedziczyłam go po mojej babci, która była piękną kobietą. Wszystkie kobiety w mojej rodzinie mają taki kolor włosów, więc jestem do niego przywiązana, ale ostatnio poczułam się gotowa na delikatną zmianę, jednocześnie zachowując to, co w moich włosach lubię – podsumowała Maria Dębska.

i Autor: materiały prasowe Maria Dębska

Kulisy koloryzacji Katarzyny Dowbor

Każda z bohaterek sesji zdjęciowej Garnier Olia to reprezentantka kobiet w różnym wieku i o innym kolorze włosów. Nie mogło zabraknąć też gwiazdy, która od zawsze nie rozstaje się z rudym kolorem. Miedziane włosy Katarzyny Dowbor to jej znak rozpoznawczy, z którego z biegiem czasu wcale nie zamierza rezygnować. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, potrzebuje trwałej koloryzacji nie tylko po to, żeby przykryć odrost i siwe włosy. Fakt, że nie musi rezygnować z ulubionego koloru włosów, pozwala jej zapewnić sobie komfort na co dzień. Dała temu wyraz także za kulisami sesji zdjęciowej. Dzięki farbie Garnier Olia w odcieniu 7.40 mogła osiągnąć upragniony efekt bez obaw o widoczne uszkodzenia włosów.

Moje rude włosy są moim rozpoznawczym znakiem, wyrażają moja osobowość, pokazują mój charakter… Od zawsze byłam ruda. Rudy kolor zwraca uwagę innych – podkreśliła Katarzyna Dowbor zapytana o powody koloryzacji. Kiedy sięgnęła po to rozwiązanie po raz pierwszy? Jak zobaczyłam pierwsze siwe włosy na swojej głowie. Miałam wtedy 40 lat – powiedziała dziennikarka.