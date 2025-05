Nowy wariant kultowej mascary Sky High już na pokładzie. Misja: Kosmiczne wydłużenie rzęs

Zaawansowana formuła, wzbogacona ekstraktem z bambusa, nie tylko wydłuża i podkreśla rzęsy, ale także nadaje im niesamowitą objętość, tworząc efekt, który łamie prawa grawitacji. Pożegnaj się z grudkami, rozmazywaniem i osypywaniem – ten tusz zapewnia perfekcyjne wykończenie, nadając rzęsom głęboki, intensywny kolor przez cały dzień. Dzięki elastycznej szczoteczce, Sky High precyzyjnie rozdziela każdą rzęsę, nadając im wyjątkową długość i objętość.

Kluczowe cechy produktu:

Efekt wydłużenia i zwiększonej objętości do 24h

Elastyczna szczoteczka w kształcie wieży dociera do każdej rzęsy

Bez sklejonych rzęs

Formuła wzbogacona ekstraktem z bambusa daje efekt odżywienia

Odpowiedni dla wrażliwych oczu

Misja uzyskania nieziemsko długich rzęs została osiągnięta, dzięki nowemu tuszowi Sky High od Maybelline New York. Elastyczna szczoteczka precyzyjnie rozdziela każdą rzęsę, dodając im spektakularnej objętości, a jednocześnie zapewniając ich naturalny, lekki wygląd. Efekt jest natychmiastowy – rzęsy stają się wyraźnie dłuższe, bardziej podkręcone, a intensywny, zmysłowy odcień zieleni dodaje wyjątkowego charakteru. Nowy wariant Sky High - Green Altitude to idealny wybór na każdą okazję – zarówno na co dzień, jak i na specjalne wyjścia. Dzięki trwałości Sky High nie musisz martwić się o poprawki – efekt długich, olśniewających rzęs utrzymuje się przez cały dzień, bez względu na to, co przyniesie dzień.

