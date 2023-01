Komfort w domu to podstawa! Poznaj sposoby na rozpieszczanie siebie

Marka Hibou od lat utożsamiana jest z jakością i minimalizmem, a także dbałością o tkaniny, kroje, kolory i detale. Nie inaczej jest w najnowszym dropie. Kolekcja Honey I’m Home to uchwycenie w materiale momentu powrotu do domu. Chwili, w której możemy odetchnąć, założyć na siebie wygodne domowe ubrania i oddać się ulubionej formie relaksu.

— Ta kolekcja jest dla mnie wyrazem tego, co lubię najbardziej w grudniowo-zimowym czasie — mówi Katarzyna Kander-Wojnicka, założycielka marki Hibou — To powrót do domu, gdy zakładamy przyjemne dla ciała ubrania. Potem wystarczy już tylko wziąć kieliszek wina do ręki i spędzić wieczór z ukochanym — podkreśla.

Oversize’owy krój uniseks sprawi, że zarówno Ty, jak i Twoja druga połówka możecie czuć się swobodnie i komfortowo w swoich czterech kątach. Wysokiej jakości bawełna sprawi, że produkty będą służyć naprawdę długo. Cała kolekcja utrzymana jest w zimowych barwach — króluje w niej biały, niebieski i szary melanż. Całość została zaprojektowana i uszyta w Polsce.

W kolekcji znalazły się bluzy z kapturem i długie spodnie (w rozmiarach od S do L), a także t-shirty, skarpetki oraz bawełniana torba, która idealnie sprawdzi się podczas weekendowego, zimowego wyjazdu. Wystarczy, że zapakujesz do niej pozostałe elementy kolekcji i jesteś gotowy do drogi. Na wszystkich produktach widnieje minimalistyczny napis Honey I'm Home.

Jeśli należysz do tych osób, które by przetrwać zimę potrzebują otulić się ciepłem to nowa kolekcja Hibou jest dla Ciebie. Wygodne, wytrzymałe i przyjemne dla ciała ubrania od HIBOU, z pewnością zadomowią się u Ciebie na dobre!