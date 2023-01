Galaktyczny sposób na czyszczenie płytek ceramicznych. Ta mieszanka sprawi, że będą błyszczały jak nowe. Kamień i osad odejdą w zapomnienie

Jak wyczyścić płytki ceramiczne? Genialny patent błyszczące kafelki

Płytki ceramiczne mają to do siebie, że wiele ubrudzeń i plam można szybko domyć, są jednak i takie, które za żadne skarby nie chcą zejść. To między innymi osadzający się na kafelkach kamień i inne pozostałości po ściekającej wodzie. Tradycyjne środki czyszczące w takich sytuacjach zawodzą. Zatem jak wyczyścić płytki ceramiczne z osadu i kamienia? Najbardziej niezawodne są stare, sprawdzone metody, z korzystały nasze babki. One doskonale wiedziały, że podstawą wielu środków czystości powinien być ocet lub soda oczyszczona. Te dwie rzeczy poradzą sobie praktycznie z każdym brudem i osadem w naszym domu.

Jak wyczyścić płytki ceramiczne z kamienia? Bezkonkurencyjny patent na uciążliwy osad

Głównym powodem osadzania się kamienia na płytkach jest twarda woda, czyli taka, która posiada w swoim składzie znaczną ilość soli magnezu oraz soli wapnia. To właśnie wytrącony węglan wapnia osadza się na kafelka. Jest on wyjątkowo trudny do pozbycia się i klasyczne płyny myjące często zawodzą. W sklepach możesz kupić specjalistyczne preparaty to mycia płytek i kabin prysznicowych, możesz również sięgnąć po domowe sposoby. Tutaj również z pomocą przychodzi ocet i soda oczyszczona. Korzystając z octu przygotuj mieszankę z wodą w proporcjach 1:1 i pozostaw ją na płytkach przez około 10 minut. Następnie zmyj wszystko ciepłą wodą. Z kolei sodę oczyszczoną zmieszaj z wodą w proporcjach 3:1 i taką pastę również zostaw na kilka minut na kafelkach.

