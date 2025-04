Kompleksowa pielęgnacja włosów. Zagęszczone i długie kosmyki zdrowsze z każdym dniem

Nowa linia to rytuał oparty na autorskiej formule z innowacyjnymi składnikami aktywnymi pochodzenia naturalnego, takimi jak Capixyl i bioferment Yerba Santa, które razem działają jak restart dla osłabionej skóry głowy i włosów pozbawionych gęstości. To pielęgnacja, która łączy naturę z efektywnością, dbając o Twoje włosy na każdym etapie, budząc włosy do życia. Gotowi na więcej włosów i mniej zmartwień?

Seria została wzbogacona o innowacyjne serum na noc, które z rozgrzewającym efektem działa cuda, kiedy Ty śpisz – stymuluje mieszki włosowe do wzrostu i sprawia, że pielęgnacja działa dokładnie tam, gdzie trzeba.

Mikropeeling-kuracja do skóry głowy GROW my hair

Pierwszy krok do gęstszych włosów? Oczyszczony skalp. Mikropeeling GROW my hair usuwa martwy naskórek i odblokowuje ujścia mieszków włosowych, pobudzając je do wzrostu. Kluczowe składniki odpowiadają tu za skuteczność: kwas glikolowy i tartarowy złuszczają martwy naskórek i wspierają jego odnowę, aktywne enzymy regenerują i poprawiają kondycję skóry głowy, a bioferment Yerba Santa dba o mikrobiom, wzmacnia i działa odświeżająco. Naturalna formuła łączy łagodność z efektywnością – dla skóry głowy, która oddycha, i włosów, które rosną silniejsze.

Szampon-kuracja przeciw wypadaniu włosów GROW my hair

Szampon, który działa jak impuls do wzrostu. To codzienna kuracja przeciw wypadaniu włosów, która oczyszcza skórę głowy i aktywuje mieszki włosowe już podczas mycia. Dzięki formule wzbogaconej o Capixyl, kompleks witamin i bioferment Yerba Santa pobudza mikrokrążenie, regeneruje skórę głowy i redukuje przerzedzanie włosów. Zawiera też odżywcze oleje roślinne z awokado, lnu i słonecznika, które nawilżają i regenerują. Efekt? Mniej wypadania, więcej siły i widocznie lepsza kondycja włosów już od nasady.

Odżywka-kuracja do rzadkich i osłabionych włosów GROW my hair

Odżywka, która działa jak tarcza dla osłabionych włosów. GROW my hair wzmacnia, wygładza i chroni przed łamaniem – dla pasm elastycznych, zdrowych i pełnych blasku. Fiber-Restorer Complex i fitokeratyna odbudowują włókna, a bioferment Yerba Santa wspiera mikrobiom i dodaje miękkości. Naturalne oleje i masła głęboko odżywiają i ujarzmiają włosy, bez efektu obciążenia. 94% testujących potwierdza: mniej łamania, więcej siły!

Rozgrzewające serum-kuracja na noc GROW my hair

Gęstsze włosy w czasie snu? Tak działa GROW my hair – intensywna, nocna kuracja, która ogranicza wypadanie, stymuluje odrastanie i widocznie zagęszcza włosy. Dzięki połączeniu Capixyl™ i nutripeptydów, serum aktywuje regenerację mieszków włosowych, a kompleks Hair Pro-Grow wzmacnia cebulki i wspiera wzrost nowych pasm. Lekka, ale silnie skoncentrowana formuła działa wtedy, gdy Ty śpisz – bez obciążania i bez potrzeby spłukiwania. To najwyższy poziom kuracji GROW my hair i must-have dla każdego, kto marzy o burzy mocnych, zdrowych włosów. Skuteczność w pobudzaniu wzrostu włosów została potwierdzona przez 92% testujących.*

