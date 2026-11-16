Koniec dominacji klasycznej czerni. Te kolory rajstop będą hitem sezonu jesień-zima 2026/2027

W nadchodzącym sezonie jesień-zima 2026/2027 klasyczna czerń ustępuje miejsca rajstopom w mocnych i głębokich barwach.

Do najbardziej pożądanych odcieni należą obecnie burgund, bordo, czekoladowy brąz, a także śliwka, grafit i butelkowa zieleń, które potrafią odmienić każdy strój.

Barwne modele stają się głównym punktem stylizacji i dodają jej szyku, a przy tym łatwo łączą się z innymi ubraniami i zachęcają do testowania nowych rozwiązań.

Świat mody nieustannie przynosi niespodzianki, przez co rozwiązania uznawane dotąd za absolutnie bezkonkurencyjne muszą ustąpić miejsca świeżym propozycjom. Dokładnie taka zmiana dotyczy obecnie rajstop. Chociaż tradycyjne czarne warianty wciąż cieszą się uznaniem wielu kobiet, podczas zbliżających się chłodnych miesięcy dobrze jest przetestować bardziej nietypowe barwy. Takie podejście wcale nie wymaga całkowitej wymiany zawartości garderoby. Niekiedy zmiana zaledwie jednego detalu wystarczy, by znane zestawy ubrań zyskały zupełnie nową jakość.

Modne rajstopy w odcieniach burgundu i bordo. Do czego pasują?

Wśród najbardziej intrygujących nowości wyróżniają się modele utrzymane w tonacji burgundu oraz głębokiego bordo. Tego typu dodatki prezentują się niezwykle szlachetnie i skutecznie skupiają na sobie uwagę, choć pozostają znacznie bardziej stonowane niż jaskrawa czerwień. Doskonale wyglądają w zestawieniu z czarnymi spódnicami, szarymi sukienkami czy płaszczami w kolorze beżu. Jest to idealny wybór dla pań ceniących sprawdzone rozwiązania, które jednocześnie chcą wprowadzić do swojego wizerunku odrobinę świeżości.

Brązowe rajstopy zamiast czarnych to hit na jesień i zimę

Kolejnym niezwykle atrakcyjnym trendem są rajstopy w odcieniach brązu. Barwa ta od kilku lat dominuje w naszych szafach, dlatego ogromna popularność utrzymanych w niej dodatków jest zupełnie naturalna. Największym wzięciem cieszą się obecnie tonacje espresso, kawy oraz gorzkiej czekolady, które świetnie harmonizują z garderobą w kolorach beżu, karmelu, écru czy ciepłej szarości. Taki model warto zestawić na przykład z kozakami z zamszu oraz sukienką z dzianiny. Podobne połączenie gwarantuje bardzo stylowy, szykowny, a zarazem niezwykle przytulny rezultat.

Rajstopy w kolorze śliwki i grafitu do eleganckich stylizacji

Spore zainteresowanie budzą także modele w kolorze śliwkowym. Ten nasycony i nieco intrygujący kolor świetnie komponuje się z szarością, granatem oraz czernią. Taki dodatek stanowi bardzo udaną bazę zarówno dla wieczorowych kreacji, jak i dla klasycznych spódnic o długości midi.

Natomiast kobiety unikające odważnych zmian w wizerunku powinny sięgnąć po grafit. Odcień ten prezentuje się znacznie ciekawiej niż standardowa czerń, a przy tym idealnie współgra z klasycznymi marynarkami, sukienkami z wełny oraz formalnymi ubraniami do pracy.

Rajstopy w odcieniu butelkowej zieleni na chłodne dni

Warto również docenić potencjał, jaki kryją w sobie modele ciemnozielone. Takie rajstopy najkorzystniej wyglądają w towarzystwie czerni, brązu, granatu oraz beżu. Bardzo dobrym pomysłem jest połączenie ich z ciepłym golfem, krótką spódnicą i botkami na obcasie.

Czy czarne rajstopy na dobre wyjdą z mody?

Mimo rosnącej popularności wielobarwnych modeli w codziennych zestawach, klasyczne czarne rajstopy z pewnością nie zostaną całkowicie wyparte z kobiecych szaf. Powszechnie wiadomo, że trendy regularnie powracają, a najbardziej uniwersalne elementy garderoby potrafią znów stać się modne w najmniej oczekiwanym okresie. Zbliżające się miesiące stanowią jednak doskonałą okazję do odświeżenia własnego wizerunku. Odcienie takie jak butelkowa zieleń, śliwka, czekoladowy brąz oraz burgund pokazują, że ten element ubioru to nie tylko praktyczna ochrona przed chłodem. Odpowiednio dobrany model z powodzeniem przejmuje rolę najważniejszego punktu całego stroju.

FB: Tak wyglądała moda szkolna w PRL-u. Mundurek był obowiązkiem ucznia

9