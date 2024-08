Koniec z cieniami i zmarszczkami pod oczami! Ten korektor upiększa spojrzenie

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Wygładzone i lekko rozświetlone spojrzenie to podstawa w makijażu, nieważne czy mowa o lekkim, dziennym, czy wieczorowym nieco cięższym makeupie. Dobry korektor pod oczy nie tylko zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni tę okolicę, ale również sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i pełną energii. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkie uszkodzenia i podrażnienia. Ważne zatem, by korektor dodatkową jej nie obciążał i nie podkreślał suchych skórek i zmarszczek.

Radiant Creamy Concealer od marki NARS to kremowy korektor, które zapewni maksymalne krycie bez obciążanie skóry. Jego kremowa i łatwo rozprowadzająca się formuła sprawia, że ten korektor świetnie wtapia się w skórę. Radiant Creamy Concealer ma niezwykle dobre krycie, dzięki czemu poradzi sobie nawet z największymi niedoskonałościami pod oczami. Rewelacyjnie niweluje cienie pod oczami, przebarwienia, a nawet niewielkie zmarszczki. Sprawia, że nasza skóra wygląda na zdrowszą i bardziej wypoczętą. Posiada on niezwykle kremową konsystencję oraz łatwo rozprowadza się na skórze dzięki wygodnemu aplikatorowi. Korektor idealnie stapia się z cerą, dopasowując się do jej naturalnego odcienia, można go stosować zarówno w okolicę pod oczami, jak również punktowo na niedoskonałości skóry twarzy. Zapewnia mocne krycie, nie podkreśla jednak suchych skórek, zmarszczek i nierówności skóry. "Dzięki ekstraktowi z pestek winogron skóra jest optycznie rozświetlona i zadbana. Jego formuła idealnie sprawdza się do każdego rodzaju cery, dzięki plastycznej konsystencji, pozwalającej na budowanie krycia. Dzięki dużej gamie kolorystycznej możesz bez problemu znaleźć swój idealny odcień".

i Autor: materiał prasowy NARS