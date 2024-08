i Autor: materiał prasowy Triumph

Strefa mody

Abyś mogła jeszcze lepiej poczuć się we własnym ciele. Nowy koncept sklepów Triumph

06 sierpnia br. w Złotych Tarasach w Warszawie zaprezentowano pierwszy w Polsce salon Triumph zrealizowany w nowym koncepcie My Atelier. To kontynuacja komunikacji wizualnej marki, głęboko zakorzenionej w jej filozofii, celebrującej indywidualność. My Atelier to przestrzeń, w której kobiety mogą całkowicie zaakceptować siebie i wszystko, co czyni je wyjątkowymi. Warszawski salon został zaaranżowany we współpracy z artystką Magdaleną Pankiewicz, której sztuka jest nieodłącznym elementem filozofii celebrującej kobiecość w każdym wymiarze.