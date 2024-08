Pakujesz się na urlop? Nie zapomnij o tym

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

To wyjątkowo skuteczna, dokładnie przebadana substancja o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, która zabija bakterie, wirusy i grzyby w 1 minutę! Jest doskonała do odkażania ran, skaleczeń czy otarć. Sprawdza się też przy oparzeniach słonecznych i wszelkich oparzeniach i odparzeniach.

Musisz ją mieć! Nie tylko na wakacjach, ale i w domowej apteczce!

Nie ma substancji, która szybciej unieszkodliwiałaby drobnoustroje niż oktenidyna. Co więcej nie potrafią one nabyć oporności na tę substancję. Z drugiej strony jest super bezpieczna. Można ją stosować nawet u bardzo małych dzieci – od 1 dnia życia np. do pielęgnacji pępka.

Ma 30 lat, a wciąż kochają ją w Polsce i na świecie.

Produkty marki octenisept® znajdują się w prawie każdym polskim domu, ale nie tylko Polacy ją kochają. Ze względu na swoją skuteczność, oktenidyna stosowana jest w odkażaniu ran w ponad 40 krajach na świecie, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii czy Australii.

Wyjątkowo ceniona przez profesjonalistów.

Oktenidyna zdobyła zaufanie profesjonalistów, bo stoją za nią badania naukowe i doświadczenia kliniczne ekspertów. Od 30 lat jest powszechnie stosowana przez lekarzy i pielęgniarki w polskich szpitalach. Doskonale sprawdza się w rutynowym odkażaniu skóry i błon śluzowych oraz w leczeniu owrzodzeń i ran, szczególnie tych zagrożonych infekcją.

Niezawodna 30 latka – gdzie jej szukać?

Oktenidyna występuje we wszystkich produktach marki octenisept®. Można je dostać w aptekach w wygodnych formatach rożnej pojemności.

A Twoja wakacyjna apteczka już jest spakowana?

Czy masz w niej produkty pod marką octenisept® z oktenidyną?

Chociażby krem octenisept® krem, idealny na oparzenia słoneczne i podrażnioną skórę. Chroni i regeneruje wysuszoną skórę, nawilża, łagodzi podrażnienia, stymulując naturalną regenerację naskórka. Nie ma w nim żadnych substancji barwiących ani zapachowych.

i Autor: materiał prasowy octenisept