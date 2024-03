Konkurs Lancôme: Wygraj wycieczkę do Paryża! Każdy coś wygrywa!

i Autor: pixabay Paryż zajął w rankingu dopiero trzecie miejsce. Stolica Francji zajmuje powierzchnię 105 kilometrów kwadratowych i liczy 2 139 907 mieszkańców. Choć według danych Trip Advidor we Francji zakochani mogą wybierać spośród 1 387 romantycznych restauracji i 542 hoteli, to na milion mieszkańców przypada 648 restauracji i 253 hotele.

Strefa beauty

Konkurs Lancôme: Wygraj wycieczkę do Paryża! Każdy coś wygrywa!

Francuska marka Lancôme ma niezwykłą historię, do której stale dopisywane są kolejne rozdziały. Teraz wszystkie osoby, które cenią jej perfumy oraz kosmetyki i wyczekują nowości, mogą zbliżyć się do niej jeszcze bardziej. Pretekstem do tego jest konkurs, w którym każdy wygrywa. Na uczestników czeka wiele niespodzianek. Główną nagrodą jest wycieczka dla dwóch osób do Paryża. Dzięki niej będzie można jeszcze bardziej związać się z francuską marką i poczuć klimat miejsca, w którym powstała, rozwijała się i robi to nadal. Do tego podróż do ojczyzny Lancôme nie jest jedyną nagrodą, którą przewidziano dla uczestników. Marka doceni zaangażowanie każdej osoby, która zechce wziąć udział i podejmie się łatwego zadania konkursowego.