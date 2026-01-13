Koreańska pielęgnacja w jednym miejscu. Twój nowy kompas w świecie azjatyckich brandów.

Sekret K-beauty tkwi w prewencji i konsekwencji. Zgodnie z tą filozofią ochrona bariery hydro-lipidowej skóry i zabezpieczenie jej przed działaniem negatywnych czynników środowiskowych są podstawą pielęgnacji – i to o wiele ważniejszą, niż uzyskanie nietrwałego „efektu wow” po jednej nocy. Stąd kult esencji, toników, masek w płachcie czy lekkich kremów z filtrami SPF stosowanych przez cały rok. Tym, co wyróżnia koreański sposób dbania o skórę i włosy, jest bez wątpienia warstwowość, czyli kolejno oczyszczanie, nawilżanie, odżywianie i ochrona. Ten kultowy, kilkustopniowy rytuał nie ma jednak sztywnych reguł – chodzi przede wszystkim o słuchanie potrzeb ciała. Dlaczego Europejki pokochały trend K-beuaty? Między innymi dlatego, że łączy nowoczesną technologię z naturą. W składach wielu produktów królują np. wąkrota azjatycka, żeń-szeń czy fermentowana soja. Brzmi egzotycznie, a działa naprawdę dobrze. Na uwagę bez wątpienia zasługują także same opakowania, bo rytuał beauty będzie pełen dopiero wtedy, gdy wrażenia estetyczne zostaną również zaspokojone.

Seul Skin – klucz do świata K-beauty

Pomysł na Seul Skin zrodził się z potrzeby stworzenia marki, która nie tylko skupia starannie wyselekcjonowane azjatyckie produkty, ale staje się także przewodnikiem po świecie koreańskiej pielęgnacji w Polsce. Nazwa z jednej strony przywołuje na myśl Seul – stolicę K-beauty – z drugiej zaś nawiązuje do koreańskiego określenia seuskin, oznaczającego „otulenie rosą” lub „poranną świeżość”. Dokładnie taka jest koreańska pielęgnacja: kojąca dla ciała i zmysłów. Koncept Seul Skin w naturalny sposób łączy edukację z najnowszymi trendami, dostarczając wiedzę w lekkiej i estetycznej formie. Obecnie w portfolio marki znajdują się tacy producenci jak: Rom&nd, Nuse, Odid, S.Nature, Axis-Y czy Ongredients.

Rom&nd powstała w Korei w 2016 roku z inicjatywy Saerom Min (Gaeko), jednej z najpopularniejszych influencerek beauty. Jej oferta to unikalne produkty do upiększania twarzy, oczu oraz ust pozwalające na stworzenie zarówno codziennych looków, jak i stylizacji w klimacie K-pop.

Nuse to siostrzana marka Rom&nd, która łaczy pielegnację skóry z kolorem. Stworzona w Seulu w 2022 roku proponuje tinty i róże wzbogacone odżywczymi składnikami, by podkreślać naturalne, zdrowe piekno.

Odid to wyjątkowe nuty zapachowe i lekkie formuły. Produkty tej marki: łagodne szampony bez siarczanów, odżywki bez spłukiwania i odżywcze olejki gwarantują nieszablonowe podejście do mycia i pielęgnacji każdego rodzaju włosów, także cienkich i pobawionych objętości.

S.Nature to marka dermokosmetyków, która została stworzona z myślą o specjalnych potrzebach suchej i wrażliwej skóry. W jej portfolio znajdują sie preparaty do oczyszczania i pielęgnacji twarzy oraz ciała. Największym uznaniem cieszą sie serum i krem ze skwalanem.

Axis-Y to wegańska marka, w której każdy produkt wpisuje się w trend „clean beauty” i zawiera 6 składników pochodzenia roślinnego, 1 składnik aktywny i wyróżnia się 1 technologią. Oferuje produkty do oczyszczania i pielęgnacji twarzy, a kultowym produktem jest serum rozjaśniające Dark Spot

Ongredients to certyfikowane, wegańskie składy i dbałość o środowisko. Marka oferuje kosmetyki do skutecznego oczyszczania i pielęgnacji twarzy. Na szczególna uwagę zasługują płatki tonujące i głęboko oczyszczające oraz myjące kule.