Kosmetyczka na lato! Co warto do niej spakować?

Latem warto zadbać o podstawowo pielęgnację. Wysokie temperatury mogą sprawić, że Twoja skóra zacznie się zapychać i pojawią się na niej różnego rodzaju wykwity. Nie zapominaj o oczyszczaniu i nawilżaniu skóry. To absolutna podstawa. Must have na wakacje jest również krem z filtrem, najlepiej z SPF50. W makijażu stawiaj na lekkie formuły oraz sprawdzone kosmetyki, które nigdy Cię nie zawiodą. W perfumeriach Sephora pojawiło się wiele nowości, które warto znać. To prawdziwa gratka zarówno dla fanów makijażu, jak i miłośników pielęgnacji. To kosmetyczne trendy na ten sezon.

Topowe nowości z perfumerii Sephora: pielęgnacja

Nawilżający krem do ciała - Sol De Janeiro - Rio Radiance

Zadbaj o skórę ciała i dostarcz jej tego, co potrzebuje. Wzbogacony etycznie pozyskiwanym skwalanem i miką, ten limitowany krem nawilżający do ciała odżywia bez pozostawiania tłustej warstwy, pozostawiając skórę promienną. Jego nuty słonecznej tuberozy i mleka kokosowego przywołują nostalgię, plażę, ciepły piasek i beztroskiego ducha słonecznych wakacji.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Mgiełka do twarzy z SPF50 - Ultra Violette - Preen Screen SPF50

Ochrona skóry przed promieniami UV przez cały dzień oznacza, że stosowanie filtrów SPF nie podlega negocjacjom. Preen Screen™ SPF50 to nowa aplikacja SPF, która nie rozpuści makijażu. Jego delikatna, lekka mgiełka delikatnie osadza się na skórze i pozostawia delikatny, subtelny blask. Podobnie jak inne SKINSCREENS™ Ultra Violette, Preen Screen™ oferuje ochronę SPF50, a także mnóstwo składników łagodzących i zmiękczających skórę, w tym niacynamid, witaminę C, witaminę E, aloes i bisabolol.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Zadbaj o pory - Benefit Cosmetics - Rytuał Pielęgnacyjny Dla Porów

Czas postawić pory na pierwszym miejscu z tym 3-etapowym zestawem produktów od Benefit! Twoja skóra będzie Ci wdzięczna. Dokładnie usuń zanieczyszczenia za pomocą Pianki Do Mycia Twarzy Na Rozszerzone Pory Good Cleanup. Nałóż tonik z kwasami Aha+PHA Tight 'n Toned opuszkami palców (tak, możesz zrezygnować z wacików!), aby delikatnie złuszczyć i widocznie zwęzić pory. Nałóż krem nawilżający Smooth Sip i pozwól skórze go wchłonąć, aby widocznie wygładzić jej teksturę.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Pokochaj swoje brwi - BENEFIT COSMETICS - Hubba Brow

Serum Wzmacniające Brwi Hubba Brow od Benefit poprawia gęstość brwi w zaledwie 4 tygodnie*] i zapewnia pełniejsze brwi po 12 tygodniach. Serum jest przetestowane klinicznie, ma łagodną formułę zawierającą skuteczną mieszankę witamin, ekstraktów roślinnych i białka ryżowego, jest odpowiednie dla skóry wrażliwej i zapewnia uczucie komfortu na brwiach.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Topowe nowości z perfumerii Sephora: makijaż

Spektakularne usta - Charlotte Tilbury - Airbrush Flawless Lip Blur

To nawilżająca pomadka w płynie w nowoczesnym wykończeniu matowym. Jednocześnie wygładza, wyrównuje i nawilża. Dostępna w 8 upiększających kolorach. Zawiera nawilżający kwas hialuronowy i technologię maskującego pudru, przez co tworzy nieskazitelny efekt. Nie wysycha!Nie łuszczy się!Nie tworzy grudek! Innowacyjna formuła, dzięki której możesz osiągać zarówno efekt dyskretny, jak i odważny, w zależności od okazji! Innowacyjny aplikator Charlotte w kształcie rombu przyjmuje kształt warg, więc aplikacja jest doskonała za każdym razem.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Blask na maksa - Pat Mcgrath Labs - Skin Fetish Sublime Skin Highlighter

Łącząc pudrową, kremową i płynną konsystencję, ten rozświetlacz spływa na skórę z metalicznym połyskiem, świetlistością i blaskiem. Niech rozbłyśnie światło. Nałóż gładką warstwę czystego, równomiernego koloru. Podkreśla strukturę kości.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Makijaż i ekologia - Fenty Beauty - Etui Fenty Icon Refillable Lipstick Case

Rihanna stworzyła tę szminkę do wielokrotnego napełniania, ponieważ wiedziała, że będziesz mieć obsesję! Chciała sparować odcienie z tym niesamowicie zaprojektowanym etui, aby zapewnić Ci poczucie luksusu.

i Autor: Materiały prasowe Sephora