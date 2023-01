Kosmetyczne hity i trendy na 2023 rok! To warto znać

Dla ciała

FOREO LUNA 4 body

Pierwsza na rynku szczoteczka soniczna do ciała od szwedzkiej marki FOREO. LUNA 4™ body, bo tak nazywa się to urządzenie, dzięki opatentowanym pulsacjom sonicznym i miękkim silikonowym wypustkom delikatnie masuje ciało i oczyszcza, ujędrniając je, zwalczając cellulit, zapobiegając wrastającym włoskom i przygotowując skórę na lepsze wchłanianie balsamu. Intensywność działania możemy dopasować manualnie do swoich potrzeb - do wyboru mamy aż 8 trybów. LUNA 4™ body od FOREO, jak gąbka, dopasowuje się również do kształtu ciała, dzięki czemu doskonale dotrze do każdego zakamarka, nie rozciągając skóry. Must have dla wszystkich obecnych i przyszłych mam, które chcą ujędrnić swoje ciało i oszczędzić czas - szczoteczka jest w pełni wodoodporna, więc możemy używać jej podczas każdej kąpieli.

Zobacz także: Grudnik zakwitnie, jak majowa łąka. Użyj tylko domowej odżywki, którą zrobisz w 5 minut

i Autor: materiały prasowe FOREO

Linia kosmetyków do ciała ALGOBODY od SENSUM MARE to ukłon w stronę najlepszych składników aktywnych pochodzących z mórz i oceanów zamkniętych w zaawansowanych formułach o udowodnionym działaniu. W linii ALGOBODY można znaleźć aż 17 składników aktywnych, w dużej mierze są to ekstrakty z alg morskich o udowodnionym naukowo działaniu ujędrniającym i antycellulitowym. W skład linii ALGOBODY wchodzi balsam do ciała o działaniu ujędrniająco-nawilżającym oraz ujędrniający, cukrowy peeling do ciała. W trosce o środowisko kosmetyki zostały zapakowane w wygodne eko opakowania. Butelka z pompką stworzona w 96% z biomasy uzyskiwanej z trzciny cukrowejz certyfikatem I’m Green, a opakowanie peelingu pochodzi w 100% z tworzywa z recyklingu. Kosmetyki są wegańskie i uzyskały certyfikat VIVA dla wegetarian i wegan.

i Autor: Materiały prasowe Sensum Mare

Dla ducha

NACOMI Świeca sojowa - Sweet cappuccino

To prawdziwa gratka dla wszystkich kawoszy. Unoszący się aromat stopniowo wypełni całe wnętrze i wywoła na twarzy uśmiech niczym filiżanka gorącej, świeżo zmielonej kawy o poranku. Moc ukryta w ekstremalnym kofeinowym uderzeniu bogatych, palonych ziaren kawy zmieszanych z pełną słodyczy kremową wanilią, karmelem i nutą czekolady dodaje energii i pobudza do działania.

i Autor: Materiały prasowe NACOMI

Dla cery

BASICLAB KREM AKTYWNIE STYMULUJĄCY NA NOC DO TWARZY, SZYI I DEKOLTU Z 5% AMINOKWASÓW ODBUDOWA I UJĘDRNIENIE

Aktywnie stymulujący krem do twarzy, szyi i dekoltu to formuła opracowana z myślą o intensyfikacji naturalnych procesów naprawczych zachodzących w naskórku w ciągu nocy. Głęboko odżywia i usprawnia regenerację skóry, wspierając ochronę włókien kolagenowych przed degradacją. W efekcie skóra jest sprężysta, jędrna i bardziej elastyczna. Przeznaczony do stosowania na noc.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

Bielenda BOOST ME UP Color drops Baza upiększająca do twarzy 3w1

Wielofunkcyjny kosmetyk 3w1 zamknięty w kremowej upiększającej bazie? Jeśli marzysz o soczystym, zdrowym wyglądzie swojej skóry to znalazłaś idealny produkt! Baza idealnie sprawdzi się nakładana w formie mokrego różu na policzki, nos, oczy czy nawet usta. Doda skórze pięknego koloru i blasku dzięki swojemu uniwersalnemu różowemu kolorowi, który jest połączony z delikatnymi złotymi drobinami.

i Autor: Materiały prasowe Bielenda

Total Revital Solution z oferty marki SHECARE to kompleksowy program pielęgnacji skóry twarzy, który stanowi skuteczne wsparcie w regeneracji, wygładzaniu i odświeżaniu naskórka. Polecana w szczególności do skóry wymagającej wsparcia w walce z pierwszymi oznakami starzenia. Formuły nowej serii opierają są na unikatowych składnikach roślinnych oraz laboratoryjnych, o potwierdzonej, wysokiej skuteczności działania. To doceniane przez kosmetologów i dermatologów substancje, które aktywizują procesy odnowy i rewitalizacji naskórka, wygładzają go, nawilżają i regenerują oraz przywracają świeżość i blask.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE Total Revital Solution

NACOMI Serum do rzęs i brwi

Gęste i długie rzęsy nie potrzebują tuszu, by pozwolić Ci cieszyć się zniewalającym spojrzeniem. Jak je uzyskać? Sprawdź serum do rzęs i brwi, które intensywnie pielęgnuje i wzmacnia włoski, dając efekt uniesionych i nawet 160% dłuższych rzęs! Serum przyspiesza wzrost oraz zagęszcza i pogrubia ich strukturę. Dzięki niemu rzęsy i brwi zyskają na objętości oraz długości, nabierając pełniejszego i bardziej wyrazistego wyglądu. Skład oparty na ekstrakcie botanicznym Resulook™ odżywia i pobudza wzrost rzęs oraz brwi, poprawiając ich osadzenie. Resulook™ sprawia, że rzęsy stają się nawet o 164% dłuższe już w 2 miesiące! Wraz z zawartym peptydem Biotinoyl Tripeptide-1 pozostawia je dłuższe, gęstsze i mocniejsze. Taka kombinacja wzmacnia włoski, minimalizuje proces ich wypadania, a także delikatnie je przyciemnia, nadając efekt uniesionych rzęs i pełniejszych brwi.

i Autor: Materiały prasowe NACOMI

MOIRA Glow Getter Hydrating Lip Oil - Olejek do ust

Nawilżający olejek do ust MOIRA to produkt, który odżywia usta, nadając im jednocześnie piękny, wykańczający połysk. W składzie znajduje się bogaty w antyoxydanty olejek morelowy, wyciągi z kokosa i Jojoba, zapobiegające utracie wilgotności, sprawiające, że usta są znakomicie nawilżone, miekkie i delikatne. Nieklejąca się formuła daje aksamitnie gładkie, lśniące wykończenie. Znakomita kombinacja sztuki makijażu oraz dbałości o skórę.

i Autor: Materiały prasowe MOIRA COSMETICS