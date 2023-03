Kosmetyczne nowości, dzięki którym poczujesz wiosnę. Skóra pełna blasku i efekt, w którym się zakochasz

Jakie makijażowe trendy będą rządzić w tym sezonie? Sephora pokazała swoje hity

Sephora, jak co roku, nie zawodzi. Po raz kolejny ich oferta na sezon wiosna/lato 2023 jest pełna wielowymiarowych i ciekawych produktów. Wiosna to przede wszystkim czas natury, zieleni i kwiatów. Takie też są nowości od Sephory. To idealnie skomponowane formuły, które zapewnią Twojej skórze dokładnie tego, czego potrzebujesz. Zobacz kosmetyczne hity do Sephory na najbliższe miesiące.

Zobacz także: Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce. Wygląda 10 lat młodziej bez botoksu. Zdolna makijażystka zrobiła zrobiła jej odmładzający makijaż

Coś na zmarszczki

SEPHORA FAVORITES - BEAUTY HAS NO AGE – zestaw kosmetyków przeciwstarzeniowych Pierwszy zestaw stworzony dla rytuału zapobiegającego oznakom starzenia się. Czego możesz się spodziewać?

Celestial Black Diamond Eye Mask 6ml - 111 SKIN – maska pod oczy

Gentle Facial Cleanser 150ml - BARBARA STURM – płyn do oczyszczania skóry

Extra Firming Day Cream All Skin Types 50ml – CLARINS – ujędrniający krem na dzień

Take The Day Off Cleansing Balm 30ml – CLINIQUE – balsam do demakijażu

Lotus Youth Preserve Moisturizer 15ml – FRESH – krem nawilżający

Rénergie Multi-Lift Ultra Anti-Wrinkle Cream 50ml – LANCOME – krem przeciwzmarszczkowy

Advanced Night Repair Multi-Recovery Serum 75ml - ESTEE LAUDER – serum regenerujące

i Autor: Materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION - COLORFUL LUMINIZER

Rozświetlający puder do twarzy, który natychmiast zwielokrotnia światło i podkreśla naturalny blask skóry. Hybrydowa żelowo-pudrowa formuła stapia się ze skórą bez żadnego efektu materialnego, zapewniając długotrwały efekt. Jego sekret? Mikroperełki zamknięte w sercu przezroczystej żelowo-pudrowej formuły, która przepuszcza całe ich światło. Podczas aplikacji jego hybrydowa konsystencja łączy w sobie moc rozświetlacza w płynie z lekkością pudrowego rozświetlacza i pozostawia na skórze połyskujący welon bez żadnego efektu materialnego. Odzwierciedlając złoto, róż lub brąz, rozświetlacz jest dostępny w olśniewających odcieniach, które natychmiast podkreślają wszystkie odcienie skóry czystym, opalizującym kolorem.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION - COLORFUL BLUSH

Róż, który sprawia, że ​​kolor wibruje w ultra delikatnej konsystencji z intensywną pigmentacją.Kolorowy róż od pierwszego pociągnięcia ujawnia całą moc swojego koloru. Dzięki bardzo delikatnej i lekkiej woalce pudru róż zapewnia intensywną i możliwą do zbudowania pigmentację. Jego jedwabista konsystencja jest łatwa w dozowaniu i pracy, stając się jednością ze skórą, gwarantując naturalny, kolorowy efekt. Róż jest dostępny w błyszczących odcieniach z matowymi lub perłowymi wykończeniami, które natychmiast budzą wszystkie odcienie skóry.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION - Color Shifter — Paleta Cieni

Zmień każdą stylizację w jednej chwili z wykorzystaniem 5 minipalet do oczu z mocno napigmentowanymi cieniami, które można harmonijnie łączyć w kolejnych warstwach. W każdej minipalecie cieni do powiek znajduje się topper zawierający mikrocząsteczki brokatu odbijające światło. To oryginalny i niepowtarzalny cień, który czasem odbija refleksy świetlne, a czasem błyszczy brokatem. Wypróbuj zupełnie nowy wymiar makijażu. Stosuj go samodzielnie, aby przyciągać światło, lub z innymi cieniami, aby zmieniać ich charakter.

i Autor: Materiały prasowe Sephora