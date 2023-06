Kosmetyczne połączenie wszech czasów! Idealne dla kobiet z pierwszymi oznakami starzenia. Działa na zmarszczki, przeciwdziała chorobom i dodaje blasku skórze

Letnia pielęgnacja to przede wszystkim ochrona przeciwsłoneczna. Marka Bielenda posiada w swojej ofercie szeroka gamę produktów z filtrami do ciała. Mleczko do opalania z serii BIKINI posiada SPF20, dzięki czemu idealnie sprawdzi jako aplikowany podczas spacerów lub wypadów za miasto. Produkty ten jest wodoodporny i zawiera dodatkowe składniki pielęgnacyjne. W letnie kosmetyczce warto mieć również żel chłodzący po opalaniu. BIKINI IDE COLD od Bielendy idealnie chłodzi i koi skórę. W składzie zawiera między innymi aloes, d-panthenol oraz alantoinę.

Marka IWOSTIN na lato 2023 przygotowała kolekcję lekkich kremów do twarzy, która sprawdzą się podczas wysokich temperatur. Seria SOLECRIN to między innymi ultra lekki i niewidoczny fluid dla skóry wrażliwej. Szybko się wchłania i nie zatyka porów. Idealny pod makijaż. Obejrzyj nasze wideo, aby zobaczyć, jakie inne kremy SOLECRIN od IWOSTIN znajdziesz w drogeriach.

Marka L’Oréal Paris. to światowy gigant beauty. Ich produkty zna każdy, a teraz marka wraca z niesamowitym połączeniem witaminy C oraz SPF. Revitalif Clinical międzxy innymi rozświetlający krem na dzień SPF50 oraz witamina C. Zmniejsza ona przebarwienia i niweluje drobne zmarszczki. W kolekcji znajdziesz również serum do twarzy z 12 proc. witaminą C oraz witaminą E i kwasem salicylowym. Poprawia ono koloryt skóry, maskuje przebarwienie i wygładza bruzdy.

Marka Nivelazione przedstawia maska borowinową do stóp To idealny ratunek dla przesuszonych i popękanych stóp. Maska ta pomoże Ci przygotować skórę nóg na lato. Zaaplikuj grubą warstwę produktu, nałóż skarpetki i idź spać.

W tym roku swoje 30-te urodziny obchodzi Rossmann. Z tej okazji w drogeriach sieci znajdziesz wiele promocji i wyjątkowych kosmetyków. Jednym z hitów Rossmanna jest maska do włosów ISANA INTENSIV & PFLEGE. Zapewnia ona elastyczne i lśniące włosy. W swoim składzie zawiera między innymi aloes, mleko ryżowe oraz ekstrakt z kwiatów lotosu.

Co jest „królem” domowego SPA? Odpowiedź brzmi – dobry, nawilżający i regenerujący żel pod prysznic. Marka Ziaja w tym roku przygotowała wyjątkową, limitowaną nowość. Produkty limitowane od marki Ziaja na lato to nowa propozycja 6 wegańskich kosmetyków do pielęgnacji ciała wyróżniających się zapachami dojrzałych w słońcu orzeźwiających, apetycznych, przepysznych, smakowitych owoców. Niezwykłe nuty słodkiej mirabelki i soczystego arbuza zapewniają przyjemne uczucie odprężenia i przywołują myśl o wakacyjnych beztroskich chwilach.

Poznaj nowość w ofercie marki Jantar -galaretkę do laminacji włosów, która nie tylko wzmocni i wygładzi pasma, ale również ochroni je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. To za sprawą połączenia niezwykle skutecznych składników: pielęgnującego ekstraktu z bursztynu, wegańskiej keratyny, protein pszenicznych oraz betainy i inuliny.