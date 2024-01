Kosmetyczne trendy na 2024 rok. Te bestsellery musisz znać. Natychmiastowy blask wtopiony w skórę

Gagatek, którego nie trzeba przedstawiać

CHARLOTTE TILBURY MAGIC CREAM - krem do twarzy na dzień

Dostępny na wyłączność w Sephorze. Magic Cream został pierwotnie opracowany za kulisami pokazów mody, aby przygotować i odmienić wygląd skóry modelek przed wyjściem na wybieg. Ten bogaty, ultra mocny krem nawilżający stał się tak kultowy, że Charlotte musiała umieścić go w słoiku! REWOLUCYJNA I ULTRA-WYDAJNA FORMUŁA otula skórę kokonem nawilżenia, zapewniając jej promienny wygląd.

Zobacz także: Mocarne perfumy na wiosnę 2024 od polskiej marki. Silny i intensywny zapach teraz kupisz za 100 zł mniej. Wyrafinowana baza, która ucieleśnia pragnienia

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Boskie rozświetlenie

PHLOV - DIAMOND LOOK

Naturalne rozświetlenie, którego poszukujemy na co dzień, jeszcze nigdy nie było tak blisko! Zamknięte w słoiczku kremu Diamond Look perłowe mikropigmenty i ekstrakt z dziewanny redukują widoczność porów, zmarszczek i niedoskonałości. Krem dopasowuje się do karnacji i ma niezwykle lekką konsystencję. Roślinny kwas hialuronowy, emolient z ostropestu, skwalan i olej jojoba nawilżają nawet do 24h i nadają skórze aksamitną gładkość.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV

Rozjaśnienie oraz blask

SEPHORA COLLECTION - Super Radiance Serum Vitamins C+E - Serum do twarzy z witaminą C+E

To serum to kuracja dla skóry ukierunkowana na wszystkie jej nierówności: po 28 dniach cera jest bardziej promienna, wyrównana i zmniejsza się widoczność plam. Zmniejsza się widoczność drobnych linii i zmarszczek, skóra jest bardziej jędrna i nawilżona. Dodatkowo, jego nietłusta konsystencja szybko wnika w skórę i stanowi świetną bazę pod makijaż, co czyni go idealnym sprzymierzeńcem na co dzień. Aby skupić się na skuteczności i gwiazdkowych składnikach, wybraliśmy bezzapachową formułę.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

ORIGINS - GinZing™ Into the Glow Brightening Serum - Serum rozświetlające

Serum natychmiast rozświetla cerę, dzięki witaminie C: cera promienieje zdrowiem już po pierwszym zastosowaniu. Pobudza regenerację komórkową, dzięki zastosowaniu kompleksu odbudowującego z kwasami AHA i BHA oraz ekstraktami z zielonej herbaty. W miarę stosowania, cera staje się gładsza.

i Autor: Materiały prasowe Origins

SENSUM MARE - ALGOMASK Intensywnie odżywcza i bogata maska pod oczy w kremie

Intensywnie odżywcza i bogata maska pod oczy w kremie o działaniu przeciwstarzeniowym z linii ALGOMASK stanowi ukoronowanie innowacji i najwyższej jakości kosmetyków naturalnych SENSUM MARE. To pierwsza na rynku, tak bogata w składniki odżywcze maska pod oczy przynosząca skórze szereg korzyści. Została stworzona z myślą o zaawansowanej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oka wymagającej odżywienia i regeneracji. Unikalna formuła zawiera 30 starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych, dzięki którym posiada właściwości odżywcze i regeneracyjne. Bogactwo morskich składników aktywnych zawartych w masce, takich jak ekstrakt z alg brunatnych, olejowy kompleks morski oraz ekstrakt z 6 alg sprawia, że po użyciu maski skóra staje się nawilżona, ujędrniona, a cienie pod oczami są mniej widoczne. Kompleks fosfo-ceramidowy zawarty w masce wspomaga ochronę bariery hydrolipidowej, a kofeina ujędrnia i zmniejsza widoczność cieni oraz worków pod oczami. Krem maska pod oczy ALGOMASK działa jak odżywczy kompres – jej masełkowa i gęsta konsystencja nawilża i pozostawia skórę gładką oraz miękką w dotyku, a także zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych.

i Autor: Materiały prasowe Sensum Mare

BASICLAB - WYGŁADZAJĄCY PŁYN MIKROZŁUSZCZĄJĄCY Z 2% BHA I TRIPEPTYDEM ZŁUSZCZAJĄCYM

Wygładzający płyn mikrozłuszczający to całoroczny produkt delikatnie złuszczający dla każdego rodzaju skóry, w szczególności trądzikowej, ze skłonnością do zaskórników. Skutecznie reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza ujścia gruczołów łojowych (tzw. pory), zmniejszając ich widoczność. Redukuje istniejące zmiany trądzikowe i zmniejsza tendencję do powstawania nowych. Wygładza strukturę i poprawia koloryt skóry, nadając jej zdrowego blasku.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

DRUNK ELEPHANT - T.L.C. Framboos™ Glycolic Night Serum - Serum na Noc

Dostępny na wyłączność w Sephorze.

Serum na rozszerzone pory T.L.C. Framboos™ ogranicza nadmierne wytwarzanie sebum, odsłaniając jasną i promienną skórę już po jednej nocy. Potęguje również działanie innych produktów, torując drogę do ich maksymalnego wchłaniania. Serum na noc łatwo się wchłania i zapewnia efektywny peeling chemiczny bez negatywnych skutków ubocznych, takich jak suchość lub uczulenie. Twoja cera ulegnie transformacji ze zmatowiałej na wspaniale promienną, praktycznie przez noc. Dodatkowe informacje: Kwasy AHA mogą uczulać w przypadku nieprawidłowego opracowania formuły. Dodaliśmy kojące ekstrakty roślinne i nadaliśmy serum T.L.C. Framboos™ idealne pH 3,5, które ma naszym zdaniem kluczowe znaczenie dla efektywności formuły.

i Autor: Materiały prasowe Sephora