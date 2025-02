Kosmetyczne związki dla piękna – fakty & mity

KRÓLOWA (W) PIELĘGNACJI

Mowa o witaminie C, bo to jej przypisuje się takie stanowisko. A to dlatego, że jest idealna dla każdego rodzaju skóry - zwłaszcza z oznakami fotostarzenia, zmarszczkami i z nierównym kolorytem. „Jest silnym przeciwutleniaczem, który pomaga neutralizować wolne rodniki, rozjaśnia przebarwienia, stymuluje produkcję kolagenu, a także poprawia ogólny wygląd cery” – mówi Monika Skrzyp-Zator, ekspertka Sesderma. I choć korzyści, które witamina C przynosi skórze, są powszechnie znane, to krążą na jej temat mity próbujące przyćmić jej sławę.

Mit 1: Witamina C wywołuje podrażnienia i nie jest odpowiednia dla skóry wrażliwej.

Fakt: „Jeśli stosujemy kwas askorbinowy - zwłaszcza w wysokich stężeniach – istnieje ryzyko wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia, a nawet złuszczania. W przypadku zastosowania form pochodnych, jak np. 3-O-etylowy kwas askorbinowy, tetraizopalmitynian askorbylu lub glukozyd askorbylu minimalizujemy ryzyko wystąpienia takich skutków ubocznych, zwłaszcza jeśli stosowane są formy liposomowe – zauważa Monika Skrzyp-Zator. W linii C-VIT Sesderma zastosowana została właśnie pochodna kwasu askorbinowego - 3-O-etylowy kwas askorbinowy. W przeciwieństwie do czystego kwasu askorbinowego jest bardzo dobrze tolerowany również przez skóry wrażliwe i nie powoduje podrażnienia.

Mit 2: Witamina C powoduje przebarwienia.

Drugim mitem jest obwinianie jej za powstawanie przebarwień na powierzchni skóry. „Mit związany jest również z kwasem askorbinowym, który utleniając się, ciemnieje. W przypadku stabilnych postaci witaminy C taka reakcja nie występuje. Pamiętajmy o tym, że witamina C powszechnie stosowana jest w zapobieganiu i redukcji przebarwień.” – mówi Monika Skrzyp-Zator.

RETINOIDY – WEHIKUŁ CZASU DLA SKÓRY

Retinoidy mają szerokie spektrum działania i stosowane są zarówno w leczeniu chorób skóry, jak i jej pielęgnacji. Sięgając po pochodne witaminy A, możemy liczyć na regenerację, wygładzenie skóry, wyrównanie kolorytu, zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny, czyli ogólne działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe, a także seboregulację i odnowienie skóry. Tak jak w przypadku witaminy C, wokół retinoidów, a raczej retinolu krąży wiele mitów.

Mit 1: Retinoidów nie można stosować w dzień, ponieważ powodują fotouczulenie.

Fakt: Jaka jest prawda? „Sam retinol nie jest bezpośrednio fotouczulający, to jego nieprawidłowe stosowanie - brak lub nieprawidłowa retinizacja - powoduje, że skóra staje się cieńsza, bardziej wrażliwa i mniej odporna na szkodliwe działanie słońca. Retinol jest składnikiem fotoczułym, czyli dezaktywuje się pod wpływem promieniowania UV, co nie ma miejsca w przypadku retinoidów liposomowanych” – zwraca uwagę Monika Skrzyp-Zator z Sesderma. Najczęściej stosowane retinoidy w kosmetykach to: estry retinylu, retinol i retinal. Hydroxypinacolone Retinoate (HPR) jest jedyną pochodną kwasu retinowego, która bezpośrednio wiąże się z receptorami w skórze, dzięki czemu nie zachodzą już procesy przemian w komórkach skóry oraz ograniczamy ryzyko powstania skutków ubocznych.

Mit 2: Retinoidy nie nadają się do skóry wrażliwej.

Prawda i fałsz: „Tu wszystko zależy, po jaki retinoid sięgniemy. Oczywiście wysokie stężenia czystego retinolu czy retinaldehydu to nie jest dobry pomysł, natomiast HPR czy formy liposomowane jak najbardziej sprawdzą się w przypadku zwiększonej wrażliwości skóry” – wyjaśnia Monika Skrzyp-Zator.

Mit 3: Retinolu nie łączymy z witaminą C.

Fakt: Prawda, ale… nie łączymy w jednym produkcie retinolu i kwasu askorbinowego, ale jak najbardziej możemy połączyć retinol z pochodnymi kwasu askorbinowego (glukozyd, forma etylowa i inne stabilne formy) ze względu na to, że te dwie substancje wymagają innego pH produktu i nie jest to fizycznie możliwe. Tak np. Retises to linia, w której połączyliśmy czysty retinol z glukozydem askorbylu.

Marka Sesderma stosuje kilka rozwiązań w odniesieniu do retinoidów:

retinol nieliposomowany – (linia Retises), klasyczny produkt z retinolem 0,25% i 0,5% do stosowania na wieczór, wymaga przyzwyczajenia skóry (retinizacja),

3-Retinol System (linia RetiAge), czyli połączenie trzech różnych retinoidów (retinyl, retinol

i retinal) zamkniętych w liposomach, forma lepiej przyswajalna i lepiej tolerowana przez skórę, nie wymaga retinizacji, do stosowania codziennie rano i wieczorem, również przy bardziej delikatnych rodzajach skóry jak np. naczyniowa,

HPR liposomowany (linia Retisil) i wolny (Retisil olejek).

KWAS NA STANY ZAPALNE

Dla skóry problematycznej pielęgnacja z kwasami to często ratunek i szansa na piękną, zdrową cerę. Bohaterem w przypadku skóry trądzikowej jest kwas azelainowy. „To składnik, który zyskał dużą popularność w pielęgnacji dzięki swoim wszechstronnym właściwościom. Wykazuje działanie przeciwzapalne, rozjaśniające oraz regulujące produkcję sebum. Idealnie sprawdza się w przypadku różnych problemów jak trądzik różowaty, trądzik pospolity, przebarwienia czy nawet skóra wrażliwa. Liposomowanie kwasu azelainowego zwiększa jego skuteczność, zwłaszcza jeśli musimy zadziałać w głębszych warstwach skóry tak jak np. w przypadku przebarwień” - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator z Sesderma.

WSPIERAJĄCE ZWIĄZKI

Czy wyżej wymienione składniki można łączyć? Tak, w pewnych konfiguracjach. Pozwoli to uzyskać jeszcze lepsze efekty pielęgnacyjne. Monika Skrzyp-Zator tłumaczy, jak robić to mądrze i z korzyścią dla skóry: Witamina C, retinoidy i kwas azelainowy z powodzeniem mogą być łączone ze sobą w pielęgnacji zarówno w jednym produkcie, jak i w osobnych kremach. Składniki dobieramy według indywidualnych potrzeb skóry.

Witamina C w duecie z retinoidami pomoże skórze odzyskać promienny i bardziej młodzieńczy wygląd, a przebarwienia staną się mniej widoczne.

W przypadku skóry naczyniowej, trądzikowej czy przetłuszczającej się możemy sięgnąć zarówno po witaminę C, kwas azelainowy oraz odpowiednio dobrane retinoidy, które wspomogą procesy regeneracji, wzmocnią funkcje ochronne skóry i zadziałają przeciwzmarszczkowo. Połączenie kwasu azelainowego i retinoidów jest idealnym rozwiązaniem w przypadku pielęgnacji skóry trądzikowej i cery z przebarwieniami. Zarówno kwas azelainowy jak i retinoidy wpływają na proces melanogenezy, hamują syntezę tyrozynazy oraz przemieszczanie się zbyt dużej ilości pigmentu w wyższe warstwy skóry, co zapobiega powstawaniu przebarwień, a retinol przyspiesza proces keratynizacji, co wpływa na szybsze rozjaśnienie plam.

Wszystkie trzy składniki - i ich odpowiednio dobrana forma - mogą być stosowane jednocześnie w jednej pielęgnacji. Połączenie witaminy C, retinoidów i kwasu azelainowego w codziennej rutynie pielęgnacyjnej pozwala uzyskać kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe, rozjaśniające i seboregulujące, a co za tym idzie skutecznie poprawić kondycję skóry.

i Autor: materiały prasowe Sesderma

