Kosmetyczny niezbędnik na lato 2024. To spakuj do walizki

Zdrowa opalenizna to taka opalenizna. Co musisz wiedzieć o samoopalaczach?

Sensum Mare - ALGODROPS Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu SPF 50+ UVB UVA PA++++ HEV/IR

Potęga natury i osiągnięcia nauki zamknięte w nowej, niespotykanej dotąd formule, którą pokochasz. Innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu ALGODROPS z wysokim filtrem SPF 50+ to połączenie pielęgnacyjnych właściwości serum do twarzy z kompleksową ochroną przed promieniami słonecznymi, zanieczyszczeniem oraz niebieskim i podczerwonym światłem. Wyjątkowa formuła emulsji nie obciąża skóry, nie zostawia białego filmu, dzięki temu ochrona przeciwsłoneczna staje się przyjemna i komfortowa. Emulsja sprawdzi się u osób poszukujących zaawansowanej ochrony i bogatych receptur.

Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

BasicLab LEKKA EMULSJA OCHRONNA DO CIAŁA SPF 50+ PA++++

LEKKA EMULSJA OCHRONNA DO CIAŁA SPF 50+ PA ++++ jest przeznaczona do codziennej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym skóry normalnej, wrażliwej, o niskim fototypie oraz z problemami dermatologicznymi. Zaawansowana technologia fotostabilnych filtrów szerokopasmowych zapewnia maksymalną skuteczność i bardzo wysoką ochronę przed UVA i UVB. Efektywnie chroni skórę również przed niekorzystnym działaniem promieniowania HEV oraz IR.

Autor: materiał prasowy BasicLab

Lancôme RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM

Trzy dotąd niekompatybilne i silne składniki aktywne: kwas hialuronowy, witamina C+niacynamid oraz witamina F teraz skoncentrowane w jednej potrójnej dawce, wzbogacone zaawansowanym peptydem SNK. Prezycyjnie opracowana formuła z wysokim stężeniem składników aktywnych, która skutecznie redukuje główne oznaki starzenia się skóry wokół oczu. Rezultaty są tak widoczne, że wydawałyby się niemożliwe bez zabiegów estetycznych

Autor: materiał prasowy Lancome

FOREO BEAR™ 2

BEAR™ 2, to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego MISIA, który od premiery 2 lata temu zaskarbił już sobie grono wiernych wielbicieli. Dlaczego? Bo jest to bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii plastycznej. BEAR™ 2 po raz pierwszy został wyposażony aż w 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu. To przełomowa nowość, niedostępna w żadnym innym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik sam może wybrać mikroprądy i dopasować je do potrzeb swojej skóry.Do wyboru mamy aż 4 typy mikroprądu.

Autor: Materiały prasowe FOREO

PIXI Błyszczyk nawilżający +Hydra LipTreat

+Hydra LipTreat od Pixi Beauty to połączenie nawilżającej pielęgnacji i koloru. Intensywnie odżywia usta oraz nadaje im subtelny, dający się budować kolor. Usta stają się gładkie i miękkie. To innowacyjna formuła, która doskonale łączy naturę z nauką. Posiada spektrum zachwycających odcieni: od delikatnych Peach-y i Nectar, po odważne Scarlet i Poppy oraz czystą magię Clear. Dla tych, którzy szukają klasycznego akcentu, Rosette to idealny odcień różu. Niezależnie od tego, czy chcesz podkreślić swoje naturalne piękno, czy chcesz się wyróżnić, znajdziesz idealny dla siebie odcień +Hydra LipTreat.

Autor: Materiały prasowe PIXI

Giorgio Armani Luminous Silk

Ta propozycja to już niemalże legenda. Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu

Autor: Materiały prasowe Armani

CHARLOTTE TILBURY - AIRBRUSH BRONZER

Jego formuła zachwyci Cię jedwabistym wykończeniem, a sam puder zaskoczy łatwością aplikacji. Na skórze rozprowadza się niczym chmurkowe masełko. Łatwo się rozciera i nie tworzy plam. Daje efekt opalonej i wygładzonej skóry, a niedoskonałości oraz widoczne pory znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. W swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu zostawia skórę zdrowo nawilżoną. Ma matowe wyykończenie, jednak nie podkreśla suchości cery. Idealny dla skóry dojrzałej. Dostępny jest w 4 odcieniach - Fair, Medium, Tan oraz Deep. AIRBRUSH BRONZER od Charlotte Tilbury zamknięty jest w luksusowym złocistym opakowaniu. Jego aplikacja to nie tylko wysoki poziom makijażu, ale również obcowanie z pięknym najwyższej jakości kosmetyków.

Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury