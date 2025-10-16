Kosmiczna noc, która zmienia zasady w świecie mody! Elegancja, szyk i mnóstwo inspiracji

Karolina Piątkowska
2025-10-16 10:21

W październikową noc warszawskie Ufficio Primo zamieniło się w przestrzeń pełną szyku, elegancji i modowych inspiracji. Podczas wydarzenia Liu Jo Cosmico włoska marka zaprezentowała swoją nową kolekcję Blue Denim Jesień/Zima 2025, przenosząc gości w kosmiczny wymiar mody i kobiecości.

Liu Jo Cosmico

Autor: Liu Jo Cosmico/ Materiały prasowe

Liu Jo Cosmico

Wieczór w Ufficio Primo przeniósł gości w inny wymiar mody i wyobraźni. W otoczeniu gwiezdnych konstelacji i kosmicznych detali scenografii Liu Jo zaprezentowało denim w najbardziej zmysłowej, współczesnej odsłonie. Koncert Bovskiej wypełnił przestrzeń energią i emocjami, a interaktywne atrakcje – tarot, personalizacja toreb czy artystyczne strefy stylizacji stworzone z liderami opinii polskiej branży modowej – stworzyły niepowtarzalny klimat celebracji kreatywności i kobiecości. Na wydarzeniu pojawili się dziennikarze, influencerzy oraz przyjaciele marki, którzy wspólnie świętowali premierę kolekcji. Włoski duch Liu Jo połączył się tego wieczoru z odważnym, nowoczesnym obliczem denimu, tworząc kosmiczną opowieść o stylu, pewności siebie i kobiecej sile. Liu Jo Cosmico to wieczór, w którym denim stał się pretekstem do świętowania kobiecości, kreatywności i odwagi.

Blue Denim AW25

Nowa kolekcja Liu Jo Blue Denim to hołd dla tkaniny, która od lat stanowi serce marki. Ponadczasowy denim powraca w odświeżonej formie - pełnej faktur, kontrastów i odcieni, które podkreślają jego naturalną dynamikę. Denim Liu Jo nigdy nie ma jednolitego, gładkiego koloru. Jego ton stopniowo się zmienia, sprawiając, że tkanina żyje, nieustannie ewoluuje i dzięki temu nabiera wyjątkowego charakteru oraz energii. Propozycje Liu Jo zaczynają się od zestawień, które zachwycają prostotą – dopracowaną i wyważoną w każdym szczególe po to, by następnie przejść w bardziej wyrafinowane faktury. Marka podkreśla w ten sposób, że denim to materiał odpowiedni na każdą porę dnia - od porannej aktywności aż po wieczorne wyjścia.

Liu Jo Cosmico

Autor: Liu Jo Cosmico/ Materiały prasowe
Liu Jo Cosmico

Autor: Liu Jo Cosmico/ Materiały prasowe
Liu Jo Cosmico

Autor: Liu Jo Cosmico/ Materiały prasowe
