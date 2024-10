Ten tusz do rzęs potrafi cuda! Maksymalne wydłużenie i pogrubienie. Wachlarz rzęs za jednym pociągnieciem

Fryzura, którą w latach 80-tych chciała mieć każda kobieta wraca do mody. To proste cięcie, które odejmuje lat i dodaje blasku. Modna fryzura dla kobiet

From cityscape to countryside - jesień pełna kontrastów w III dropie kolekcji AW’24 od Bizuu

IDEE DERM to linia specjalistycznych dermokosmetyków o aptecznych składach i wysokim stężeniu składników aktywnych, przeznaczonych do multifunkcyjnej pielęgnacji i ochrony twarzy. Teraz do linii dołącza kolejna NOWOŚĆ dedykowana konkretnym problemom skóry – Krem wybielający przebarwienia z blokerem melaniny. Jego formuła zawiera bloker melaniny oraz niacynamid w wysokich stężeniach, których udowodnione działanie depigmentacyjne widocznie redukuje przebarwienia i plamy o różnej etiologii, w tym posłoneczne, pozapalne, hormonalne i związane z wiekiem. Ponadto krem opóźnia procesy starzenia się skóry, wzmacnia jej strukturę, przywraca jędrność i gęstość, zapewniając cerze zdrowy i promienny wygląd.

Piękna cera bez plam!

Nieregularny koloryt jest objawem starzenia skórnego, któremu towarzyszy pojawianie się plam. Aby przywrócić równowagę skóry, Specjaliści z Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm stworzyli formułę Kremu wybielającego przebarwienia z blokerem melaniny, która zawiera takie składniki aktywne, jak:

bloker melaniny Melavoid™ 3% – redukuje on aktywność tyrozynazy, przez co w konsekwencji działa jako silny składnik rozjaśniający, zmniejsza produkcję melaniny oraz zapobiega jej akumulacji w skórze,

niacynamid 4% – wyrównuje koloryt, wzmacnia barierę skórną oraz przyspiesza proces regeneracji, działa przeciwstarzeniowo, a także chroni przed szkodliwym wpływem działania promieni UV oraz światłą niebieskiego,

neuropeptyd – ten aktywny peptyd przeciwzmarszczkowy, który wygładza, zmniejsza długość i głębokość zmarszczek mimicznych, a także poprawia strukturę skóry, zwiększając jej sprężystość i elastyczność,

ekstrakt z irysa – dzięki temu, że jest bogaty w przeciwutleniające flawonoidy, wykazuje właściwości odmładzające, działa ochronnie na skórę, broniąc ją przed negatywnych wpływem promieni UV i zanieczyszczonego środowiska.

i Autor: materiał prasowy idee derm