Kultowa marka beauty świetują pierwsze urodziny sklepu stacjonarnego w Warszawie. Przez 2 dni czekają na Ciebie wyjątkowe atrakcje oraz promocje

Rituals Cosmetics to marka oddana idei zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia w świecie luksusowych produktów beauty. Umieszczając w jednym portfolio kosmetyki do kąpieli, do pielęgnacji ciała oraz produkty do domu, Rituals proponuje klientom nowy styl życia polegający na zamianie codziennych rytuałów w chwile warte zapamiętania. Każdy produkt jest inspirowany starożytną tradycją i pomaga odnaleźć szczęście w najmniejszych rzeczach. Poprzez szerokie portfolio produktów Rituals do naturalnej pielęgnacji ciała i skóry, zapachów do domu, oraz odzieży home wear, klienci mogą wzbogacić swoje życie o chwile dobrego samopoczucia. Firma Rituals powstała w 2000 roku w Amsterdamie i od tego czasu została uznanym światowym ekspertem w branży w ponad 36 krajach, w metropoliach, takich jak Londyn, Paryż, Hongkong czy Nowy Jork, posiadając łącznie ponad 1000 sklepów, 3000 punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa.

Z okazji pierwszych urodzin sklepu Rituals w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior marka zaprasza na wspólne świętowanie! W dniach 12-13 kwietnia (piątek, sobota) na wszystkich klientów będą czekały specjalne atrakcje, a wśród nich:

Możliwość bezpłatnego personalizowania zakupionych produktów (12 kwietnia w godz. 14-21, 13 kwietnia w godzinach 12-20),

Wyjątkowy prezent dla członków klubu My Rituals – podróżna woda perfumowana (15 ml), przy zakupach za min. 140 zł,

Możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w ramce Rituals,

Możliwość testowania produktów,

Słodki poczęstunek.

i Autor: materiały prasowe Rituals

