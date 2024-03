Pozwól sobie na chwilę wytchnienia. Oto mój ulubiony rytuał na piękną skórę i spokojny umysł

Obudź w sobie radość z The Ritual of Sakura

Zainspirowana japońską tradycją oglądania kwiatów Hanami, The Ritual of Sakura została stworzona, aby pomóc celebrować każdą chwilę i odnaleźć piękno, które się w niej znajduje. Rituals zaprasza do odkrycia słodkiego i kwiatowego zapachu, który jest szczególnie uwielbiany przez klientów. Oprócz istniejącej gamy produktów do kąpieli, ciała i domu, kolekcja oferuje dwa nowe, wyjątkowe produkty: Mus do ciała oraz Booster do ciała z kwasem hialuronowym.

Nowości, które pokochasz

Body Lotion Mousse

Pielęgnuj skórę wyjątkowym, odżywczym musem do ciała. Nasza uwielbiana formuła to produkt must-have w ramach każdej pielęgnacji. Zapewnia głębokie nawilżenie i odżywienie, dzięki czemu skóra jest promienna i zyskuje zdrowy blask. Jego lekka formuła szybko się wchłania, pozostawiając skórę jedwabiście miękką i pachnącą.

Natural Body Booster z kwasem hialuronowym

Ten naturalny booster do ciała z kwasem hialuronowym to kuracja zaprojektowana w celu zapewnienia ultranawilżenia. Formuła na bazie wody rewitalizuje skórę za pomocą kwasu hialuronowego, który jest jej naturalnym składnikiem i jednocześnie przywraca jej równowagę. Natural Body Booster składa się w 99% ze składników pochodzenia naturalnego.

Kolekcja The Ritual of Sakura zawiera co najmniej 90% składników1 pochodzenia naturalnego. Dzięki delikatnemu zapachowi kwiatu wiśni i odżywczym właściwościom mleka ryżowego, zapewnia poczucie odnowy umysłu, ciała i duszy.

Odkryj na nowo tę wyjątkową kolekcję:

1 . Nastrój

Zapal świecę zapachową i poczuj świeże kwiatowe nuty idealnie zbalansowane ze słodkimi, soczystymi wiśniami.

2. Oczyszczenie

Oczyść ciało pianką pod prysznic w żelu, aby przygotować skórę do peelingu.

3. Złuszczenie

Nałóż peeling cukrowy na wilgotną skórę, aby usunąć matowy, suchy naskórek i stymulując odnowę komórek poprawić wygląd skóry.

4. Nawilżenie

Osusz, a następnie nałóż krem, który sprawi, że skóra będzie odżywiona.

5. Zapach

Zanim wyjdziesz z domu, użyj mgiełki do włosów i ciała, aby wzmocnić doznania zapachowe.

Chwytaj dzień, celebruj noc dzięki The Ritual of Yozakura

Zainspirowani najlepiej sprzedającą się kolekcją Sakura, Rituals stworzył nową, wyjątkową edycję limitowaną: The Ritual of Yozakura. Kolekcja ta inspirowana jest Yozakurą, starożytną japońską tradycją oglądania kwiatów wiśni nocą. Przypomina nam ona, że życie, podobnie jak delikatne płatki Sakury, jest zarówno piękne, jak i ulotne, i że powinniśmy jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę. Długotrwały, głęboki kwiatowo-bursztynowy zapach zawiera co najmniej 90% składników pochodzenia naturalnego, takich jak wiśnia Yoshino i ekstrakt z czarnego ryżu.

Rozświetlający olejek do ciała The Ritual of Yozakura

Odkryj urok naszego nowego, mieniącego się olejku do ciała z trzema uroczymi odcieniami różu, złota i srebra, zaprojektowanymi tak, aby uzupełnić każdy odcień skóry odrobiną blasku. Wzbogacona odżywczym ekstraktem z wiśni Yoshino i czarnego ryżu formuła połyskującego olejku do ciała rewitalizuje matową skórę, pozostawiając na niej subtelny i świetlisty perłowy połysk. Olejek podkreśla naturalne piękno, zapewniając promienną, muśniętą słońcem skórę. Stworzony w 98% ze składników pochodzenia naturalnego innowacyjny produkt jest wynikiem zaangażowania marki zarówno w dostarczanie wyjątkowych doświadczeń, jak i ciągłe doskonalenie w obszarze pielęgnacji skóry.

“Jestem bardzo dumny z limitowanej kolekcji The Ritual of Yozakura. Po raz kolejny jest to prawdziwy przykład naszej pasji do tworzenia zaskakujących i wyjątkowych kolekcji. To niesamowity zapach oraz piękna historia – przywołuje ciepłe wspomnienia z moich podróży do Japonii. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć je w naszych sklepach i liczę na to, że nasi odbiorcy pokochają się równie mocno.” Podkreślił Raymond Cloosterman, założyciel & CEO Rituals Cosmetics.

The Ritual of Yozakura zapewnia najlepszą pielęgnację w duchu self-care, aby chwytać dzień i celebrować noc.

Oczyszczenie

Użyj niewielkiej ilości żelu pod prysznic i obserwuj, jak natychmiast przekształca się w bogatą, aksamitną pianę. Ten pierwszy krok pomaga usunąć zanieczyszczenia, przygotowując skórę do następnego kroku. (49 zł)

Odnowienie

Przygotuj się na promienną, gładką skórę dzięki temu peelingowi do ciała ze składnikami w 91% pochodzenia naturalnego. Ten cukrowy peeling przekształcając się w miękką, delikatną formułę, złuszcza i oczyszcza skórę. (79 zł)

Odżywienie

Superlekkie serum do ciała z aktywnymi składnikami, takimi jak niacynamid w stężeniu 5%, pomaga wyrównać koloryt skóry i odbudować jej barierę hydrolipidową. (95 zł)

Nawilżenie

Dzięki bogatemu kremowi odżywczemu zawierającemu ekstrakt z czarnego ryżu, witaminę E i wiśnię Yoshino, skóra pozostanie długotrwale nawilżona. (89 zł)

Zapach

Zanim wyjdziesz z domu, użyj mgiełki do włosów i ciała. Schowaj ją do torebki, aby użyć jej ponownie w ciągu dnia. (89 zł)

Celebruj każdy dzień jako nowy początek

Oprócz odświeżenia kolekcji The Ritual of Sakura i wprowadzenia kolekcji The Ritual of Yozakura, Rituals wprowadza na rynek zupełnie nowy i wyjątkowy zestaw upominkowy! Odkryj radość płynącą ze stosowania idealnej rutyny pielęgnacyjnej, dzięki niesamowitej kolekcji 10 starannie wyselekcjonowanych produktów z The Ritual of Sakura i The Ritual of Yozakura. Ten limitowany zestaw upominkowy, będący jednocześnie piękną pamiątką, emanuje szczęściem. Wewnątrz znajdziesz selekcję naszych bestsellerowych i zupełnie nowych produktów. Zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Tobie lub Twoim bliskim w pełni w pełni zanurzyć się w błogiej podróży w trosce o swoje ciało i zmysły. W zestawie znajdują się: mini pianka pod prysznic w żelu The Ritual of Sakura, mus do ciała The Ritual of Sakura, woda perfumowana Rêve de Hanami 15ml, pianka pod prysznic w żelu The Ritual of Yozakura, bogaty krem do ciała The Ritual of Yozakura 40 ml, rozświetlający olejek do ciała The Ritual of Yozakura 30ml, peeling cukrowy The Ritual of Yozakura 40gr, krem do rąk The Ritual of Sakura. Cena zestawu: 279 zł.