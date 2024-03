Efektowny sposób na wiązanie apaszki wiosną. Stylowo i elegancko. Tak zawiązana apaszka jest wygodna i chroni szyję. Z miejsca +10 do stylu

Jak wiązać apaszkę na szyi?

Apaszka to modny dodatek do wiosennych stylizacji. Podobnie jak okulary przeciwsłoneczne lub torebka przyciąga wzrok. W sezonie przejściowym dodaje elegancji, ale i chroni szyję przed zimnem i wiatrem. Modna apaszka to stylowy dodatek każdej eleganckiej kobiety. W tym sezonie modne będzie noszenie apaszek wiązanych na głowie niczym Audrey Hepburn w "Rzymskich wakacjach". Jeżeli jednak wolisz klasyczny sposób wiązania apaszki na szyi to wiosną postaw na efektowne i proste rozwiązanie. Tak zawiązana apaszka będzie prezentowała się stylowo i elegancko.

Apaszkę zwiń, tak jak szalik, a na oba jej końce nałóż gumki do włosów. Wstającą część apaszki ułóż tworząc efektowny wachlarz. Przełóż apaszkę przez szyję tak, by dwa końce związane gumkami do włosów znalazły się z przodu. Jeden koniec apaszki przełóż przez gumkę zamontowaną na drugim. W ten sposób stworzysz efektowne wiązanie. Jeden z końców możesz wyciągnąć nieco bardziej tworząc wiązanie w styli krawata. Możesz też zastawić je równo. tak zawiązana apaszka prezentuje się elegancko, a przy tym spełnia swoje funkcje i chroni szyję przed wiatrem.