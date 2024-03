Fryzjer alert: kobiety po 60-tce przychodzą do salonu i błagają o taką fryzurę na krótkie włosy na wiosnę. Wykwintne cięcie odejmuje lat i dodaje elegancji. Modna fryzura po 60-tce

Fryzjer alert: kobiety po 60-tce przychodzą do salonu i błagają o taką fryzurę na krótkie włosy na wiosnę

Wraz ze zbliżającą się wiosną fryzjerzy zaprezentowali najnowsze trendy we fryzjerstwie, które z pewnością będą królować w nadchodzących sezonach. Uwagę przykuwają zwłaszcza metamorfozy fryzur kobiet po 60-tce. Styliści nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie o taką fryzurę na krótkich włosach proszą ich dojrzałe klientki. Jest odmładzająca, modna, a do tego dodaje elegancji. Nic zatem dziwnego, że 60-latki ją pokochały i właśnie o takie cięcie na wiosnę 2024 proszą swoich fryzjerów. Chodzi o krótką fryzurę pixie cut - niezwykle łatwą w stylizacji, a do tego wspaniale podkreślającą urodę i naturalne piękno. Światowej sławy stylista fryzur, Hüseyin Polat w ostatnich tygodniach zaprezentował przepiękne metamorfozy fryzur u swoich klientek po 60-tce. I to właśnie na pixie cut decydowały się one najczęściej.

Czy pixie cut pasuje każdej kobiecie po 60-tce?

Pixie cut jest niewątpliwie dość uniwersalną fryzurą, którą dzięki kilku sprytnym ruchom nożyczek można dopasować niemal do każdego kształtu twarzy i typu urody. Niemniej została ona stworzona dla posiadaczek kwadratowego lub trójkątnego kształtu twarzy, gdyż wspaniale podkreśla kości policzkowe i wyszczupla buzię. Raczej pixie cut powinny wystrzegać się panie, których kompleksem są odstające uszy lub krótka, obszerniejsza szyja, ponieważ to krótkie strzyżenie na pewno uwydatni takie cechy.