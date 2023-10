Idź do fryzjera i poproś o krótką fryzurę dla kobiet po 50-tce. Uśmiech nie zejdzie Ci z twarzy. Modna fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 50-tce

Idź do fryzjera i poproś o krótką fryzurę dla kobiet po 50-tce. Uśmiech nie zejdzie Ci z twarzy

Nadeszła jesień 2023, a wraz z nią najnowsze trendy w modzie i fryzjerstwie. Jeśli w ostatnim czasie zastanawiasz się nad zmianą uczesania i chciałbyś wyglądać modnie i elegancko, to wybierając się do fryzjera poproś o taką krótką fryzurę dla kobiet po 50-tce. To uczesanie bije rekordy popularności w salonach fryzjerskich w ostatnich miesiącach. Co więcej - pasuje do niemal każdego kształtu twarzy, łagodzi i ładnie podkreśla jej owal i rysy. Dzięki temu kobieta wygląda młodziej nawet o 10 lat. Fryzura na krótkie włosy, która skradła serca kobiet po 50-tce to pixie cut. Ponadczasowe cięcie, które jest uniwersalne, a do tego eleganckie sprawi, że po wyjściu z salonu uśmiech nie zejdzie z Twojej twarzy przez długi czas.

Modna fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 50-tce. Komu pasuje pixie cut?

Krótka fryzura pixie cut to cięcie, które kobiety po 50-tce darzą szczególną sympatią. Przede wszystkim jest łatwa w stylizacji, można ją układać na wiele sposobów, a do tego doczekała się wielu wersji, dzięki czemu stylista może ją idealnie dopasować do kształtu twarzy swojej klientki. Jest nowoczesna i zarazem elegancka. Co więcej to odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce, która może optycznie odjąć nawet 10 lat. Pixie cut to dość charakterystyczne cięcie. Włosy na karku i po bokach są strzyżone na bardzo krótko, natomiast na górze głowy pozostają trochę dłuższe. Często towarzyszy im dłuższa grzywka opadająca na czoło. Fryzura pixie cut pasuje kobietom po 50-tce o kwadratowym lub trójkątnym kształcie twarzy - podkreśla kości policzkowe i wyszczupla buzię.