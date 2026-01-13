Kultowa marka świętuje 8 lat – nowości, urodzinowe rabaty i hity, które pokochały Polki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-13 17:16

Polska marka dermokosmetyczna BasicLab właśnie obchodzi swoje 8-lecie i z tej okazji przygotowała dla fanów pielęgnacji wyjątkowe urodzinowe promocje oraz premiery nowych produktów. Marka zachęca do świętowania z rabatami do -30 proc., prezentami i nowościami oznaczonymi specjalnie na tę okazję. To świetna chwila, by poznać kosmetyki, które przez lata zyskały zaufanie tysięcy klientek i klientów.

Jesienne trendy w makijażu. Te kolory na ustach i powiekach będą świetnym dopełnieniem ciepłej garderoby

i

Autor: Freepik.com

BasicLab to polska marka dermokosmetyczna stworzona przez kobiety, których celem było stworzenie kosmetyków z realnymi efektami działania, widocznymi na skórze. Produkty projektowane są tak, aby odpowiadały na konkretne potrzeby różnych rodzajów cery, także tej wrażliwej i wymagającej, łącząc naturalne składniki z zaawansowaną technologią bez zbędnych dodatków, które mogłyby podrażniać.

Marka była jedną z pierwszych w Polsce, która zaczęła edukować klientki w zakresie świadomej pielęgnacji skóry, ucząc jak świadomie dobierać składniki aktywne i jak kompleksowo dbać o codzienną rutynę pielęgnacyjną. Dzięki temu BasicLab nie tylko oferuje kosmetyki, ale też pomaga budować zdrową relację ze skórą i jej potrzebami. Wśród ulubionych produktów, które przez lata stały się hitami, znajdują się formuły oparte na trehalozie, prebiotykach, ceramidach czy peptydach, które wspierają barierę hydrolipidową, nawilżają, regenerują i wzmacniają skórę.

W ofercie znaleźć można zarówno delikatne kremy do codziennej pielęgnacji, jak i bardziej zaawansowane serum czy kremy pod oczy, które zdobywają pozytywne recenzje za skuteczność działania. Z okazji 8. urodzin BasicLab przygotował więc atrakcyjne promocje sięgające do 30 % zniżki na wybrane bestsellery i zestawy pielęgnacyjne, a także premiery nowych produktów, które jeszcze bardziej poszerzają ofertę marki i odpowiadają na zmieniające się potrzeby skóry.

Nowość na urodziny:

Ujędrniające serum wygładzające 0,7% czystych peptydów miedziowych, 30% kompleksu peptydów prokolagenowych, 1,0% czystego PDRN, Wypełnienie i Lifting

Ujędrniające serum wygładzające to przełomowa kuracja anti-aging, której skoncentrowana formuła aktywnie wspiera odbudowę naskórka, skutecznie redukując wiotkość oraz widoczność zmarszczek. Dzięki zastosowaniu bardzo wysokich stężeń składników aktywnych, dermokosmetyk działa wielopoziomowo: silnie ujędrnia, zapewnia efekt liftingującego napięcia oraz stymuluje zaawansowane procesy odnowy. Synergia substancji czynnych pobudza syntezę kolagenu i elastyny, co prowadzi do widocznego zagęszczenia skóry i przywrócenia jej młodzieńczej sprężystości.

BasicLab

i

Autor: BasicLab/ Materiały prasowe
BasicLab

i

Autor: BasicLab/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki