Kultowa szminka w nowej odsłonie! Udoskonalona formuła i efekt całuśnych ust

Makijaż nie jest współczesnym wynalazkiem, już w starożytności ludzie malowali się. Na początku nakładanie na twarz wszelkich naturalnych barwników miało straszyć wrogów, jednak makijaż szybko stał się elementem upiększającym. Na prawdziwe wyżyny makijaży wznieśli się Egipcjanie, dziś wszyscy kojarzą starożytne malowidła i podkreślone czarną kreską oczy egipskich władców. W dawnych czasach do makijażu używano przede wszystkim naturalnych barwników, a te delikatnie mówiąc bywały zarówno obrzydliwe jak i niebezpieczne. Pierwsze szminki i pomadki wykonywane były z olejków łączonych z naturalnymi barwnikami. Używano to tego między innymi czerwonej ochry, a w późniejszych czasach z ... krwi węża.

Dzisiejsze kosmetyki są bezpiecznie, a sama Cleopatra może zazdrościć współczesnym kobietom bogactwa formuł oraz kolorów. M·A·CXIMAL od marki MAC to kultowa propozycja, która przeszła teraz wielką transformację. Jedwabiście matowa pomadka o pełnym kryciu, bogatym w pigmenty kolorze i 12-godzinnym komforcie noszenia. Czego chcieć więcej? Wystarczy jedno pociągnięcia, aby uzyskać jedwabistą głębię koloru na ustach. Pomimo, że jest to matowa szminka to dzięki "pielęgnującemu składowi z odżywczym masłem shea i kakaowym zapewnia maksymalne uczucie komfortu podczas noszenia. Jedwabista konsystencja gładko przesuwa się po ustach, a aplikacja jest jeszcze łatwiejsza niż wcześniej".

“Trudno jest opisać idealne matowe usta, ale można je rozpoznać, gdy się je zobaczy” - mówi Chantel Miller, dyrektords. artystycznych i treści w M·A·C North America. “Emanuje luksusem. Jest jedwabista i bogata, a intensywność koloru przyciąga i zatrzymuje. Jest nasycona, gładka i rozprowadza się na ustach jednym pociągnięciem, dzięki czemu usta wyglądają na wyraźnie pełniejsze. Nikt nie robi matowych ust tak jak M·A·Cximal”

Równie niezwykła jest kreatywność kampanii M·A·Cximal - z udziałem globalnej ambasadorki marki M·A·C i międzynarodowej ikony popu Danny Paoli (jeśli nie nosiłaś Whirl... teraz będziesz chciała) wraz z innymi znanymi twarzami jak Georgii Palmer, Sory Choi, Simony Kust, Kristen McMenamy i Alvy Claire. Cała obsada została uwieczniona przez nominowanego do nagrody Grammy Gordona Von Steinera i Carlijna Jacobsa oraz wystylizowana przez legendarną Patti Wilson. Za makijaż odpowiedzialny by ulubieniec mody i celebrytów, Terry Barber, globalny dyrektor kreatywny sztuki makijażu M·A·C. Wynikiem tego bezprecedensowego połączenia talentów kreatywnychjest kampania niezwykle pewna siebie i odważnie piękna, która doskonale odzwierciedla nasz status jako marki kosmetycznej, tworzącej nie tylko przełomowe produkty, ale także ikoniczne obrazy, rozwijane przez najbardziej pożądanych i selektywnych liderów branży na świecie.

i Autor: Materiały prasowe MAC

