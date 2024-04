Kultowy podkład ze zmienioną formułą. Idealnie zmatowiona skóra bez efektu maski

M·A·C ULEPSZYŁ SWÓJ KULTOWY PODKŁAD MATUJĄCY:

Kultowy, 24-godzinny i oddychający podkład, który znasz - i który uwielbiasz - został ulepszony i posiada zupełnie nowe korzyści:

NOWE LEKKO MATOWE WYKOŃCZENIE

NOWA technologia Pro Fluid TechnologyTM dopasowuje się do skóry, zapewniając naturalny wygląd i wygodę noszenia.

NOWA FORMUŁA PRZYJAZNA DLA SKÓRY

zawiera 87% składników pielęgnacyjnych, w tym ekstrakt z wodorostów cukrowych, który kontroluje wydzielanie sebum, a także ekstrakt z czerwonych alg i kwas hialuronowy, które długotrwale nawilżają skórę.

NOWA, ŁATWA W UŻYCIU POMPKA

pozwala kontrolować poziom krycia bez efektu ciasta. Ponadto szklana butelka podkładu nadająca się do recyklingu została stworzona z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Zobacz również: Oto sekret pięknej skóry na lato, czyli dlaczego świat beauty pokochał maseczki

NOWE ODCIENIE

Teraz z 71 odcieniami stworzonymi dla wszystkich kolorów i tekstur skóry.

PONADTO...

24 godzinne krycie bez efektu ciastka i rolowania się.

SPF 15 dla szerokiego spektrum ochrony przed promieniami UV.

Formuła odporna na ścieranie się, pot i wilgoć.

Nie zawiera oleju, nie powoduje trądziku ani nie zatyka porów.

“Studio Fix to absolutna podstawa w moim zestawie na czerwony dywan” - mówi Carly Utting, M·A·C Senior Artist. “Jako artystka, muszę polegać na formułach, które sprawdzają się w mocnym oświetleniu, aby moje klientki miały naturalne, ale gotowe do zdjęć wykończenie - zarówno przed jak i poza kamerą. Jeszcze nie znalazłam innego podkładu, który dostarczyłby wszystkiego, co potrzebuję... i jeszcze nie znalazłam odcienia skóry, który nie pasowałby do gamy kolorów

Testy konsumenckie wykazały, że:

98% STWIERDZIŁO, ŻE ŁATWO ROZPROWADZA SIĘ NA SKÓRZE

94% STWIERDZIŁO, ŻE ODNALAZŁO SWOJE PRAWDZIWE KOLORY

91% STWIERDZIŁO, ŻE SKÓRA WYGLĄDA NATURALNIE

i Autor: Materiały prasowe MAC

i Autor: Materiały prasowe MAC