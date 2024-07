Latem postaw na pastele

Linia pastelowych zegarków GUESS Watches to esencja letniego stylu. Te subtelne i jednocześnie wyraziste akcesoria cechują się niepowtarzalnym designem i doskonałą jakością wykonania.

GUESS GW0675L1

Nowoczesny, minimalistyczny wygląd tego zegarka czyni go doskonałym dodatkiem do lekkich, letnich outfitów, zarówno tych sportowych, jak i bardziej eleganckich. Jasnoróżowy trójkąt na tarczy dodaje mu delikatnego, kobiecego charakteru i harmonijnie komponuje się ze srebrną kopertą, wykonaną z wysokiej jakości stali szlachetnej. Wodoszczelność na poziomie 30 metrów zapewnia ochronę przed przypadkowymi zachlapaniami.

GUESS GW0696L2

Ten model to letnia interpretacja elegancji i luksusu. Masywna, złota tarcza w połączeniu z pastelową, błękitną tarczą, tworzą zestawienie, które doda szyku zarówno zwiewnym, codziennym sukienkom, jak i wieczorowym, wakacyjnym kreacjom. Zegarek wyposażono w precyzyjny mechanizm kwarcowy, który gwarantuje niezawodność i dokładność wskazań. GW0696L2 posiada wodoszczelność aż do 50 metrów.

GUESS GW0695L1

Ten niezwykle uroczy i wszechstronny zegarek rozkocha w sobie każdą miłośniczkę kolorów. Połączenie błękitnego paska, z błękitną tarczą, subtarczami w kolorze różu i pomarańczy, złotą kopertą i białymi kryształkami, tworzy niezwykle świeżą, radosną, letnią kompozycję. Lekki, wygodny, silikonowy pasek idealnie sprawdzi się w ciepłe dni. Model GW0695L1 to idealny wybór dla kobiet, które uwielbiają stylowe, wyraziste dodatki.

GUESS GW0658L2

Ten model zwraca uwagę oryginalnym, zaokrąglonym, kwadratowym kształtem i ponadczasowym połączeniem złota z pastelowym różem. To niezwykle kobieca, subtelna i uniwersalna propozycja, która doda świeżości i elegancji każdej stylizacji. Lekki, silikonowy pasek sprawia, że noszenie tego zegarka to prawdziwa przyjemność. Wykonany ze stali szlachetnej z powłoką PVD, wodoodporny do 30 metrów, jest nie tylko zjawiskowy, ale także funkcjonalny. Noś go cały rok, aby zawsze mieć przy sobie wspomnienie minionego lata.

