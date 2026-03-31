Lato, elegancja i chwile, które zostają w pamięci. OCHNIK prezentuje kolekcję na wyjątkowe okazje

Jak podkreśla projektant kolekcji, Dominik Ćwienczek: „Trzecia odsłona kolekcji przenosi nas w świat letnich celebracji – subtelnych chwil, które na długo zapisują się w naszej pamięci. Utrzymana w neutralnej palecie kolorów, łączy elegancję z lekkością, tworząc harmonijną opowieść o nowoczesnej kobiecości. W kolekcji damskiej pojawiają się zwiewne jakości, delikatna satyna, pióra nadające ruchu i eteryczności oraz skóry, które wprowadzają wyrafinowany, świetlisty akcent. Całość pozostaje romantyczna, ale nie przesadna – klasyczna, czysta w formie, zaprojektowana z myślą o celebrowaniu codziennych i odświętnych momentów”.

Spójna wizja stylu

Nowa kapsuła OCHNIK wyróżnia się kompleksowym podejściem do budowania stylizacji od stóp do głów. To kolekcja, która pozwala tworzyć pełne, dopracowane zestawy, zachowując przy tym lekkość i naturalność. W centrum znajdują się formy proste, ponadczasowe, ale wzbogacone o subtelne detale, które nadają im charakteru.

Linia damska została zaprojektowana z myślą o różnorodnych okazjach i potrzebach – łączy lekkość form z elegancją, oferując spójne, nowoczesne podejście do kobiecej garderoby.

Naturalność i jakość

Jednym z fundamentów kolekcji są starannie dobrane materiały. Projekty powstały z wysokogatunkowych, naturalnych tkanin: bawełny, wiskozy, wełny i jedwabiu, które zapewniają nie tylko estetykę, ale i komfort noszenia. Lekkie, oddychające struktury doskonale sprawdzają się w letnich warunkach, a ich szlachetność podkreśla elegancki charakter kolekcji. Uzupełnieniem są elementy ze skóry oraz detale z naturalnych piór, które wprowadzają do sylwetek ruch i subtelną teatralność.

Kobiecość w nowoczesnym wydaniu

Serce kolekcji damskiej stanowią sukienki oraz kombinezon wykonane z wiskozy i satyny w odcieniach ecru. To propozycje, które łączą swobodę z elegancją – miękkie tkaniny naturalnie układają się na sylwetce, podkreślając jej linię bez nadmiernej struktury.

Motywy kwiatowe pojawiają się w kolekcji w sposób oszczędny i wyważony, zarówno w sukience, jak i bluzce przybierają niemal graficzną formę, daleką od dosłowności. To romantyzm, który pozostaje nowoczesny i świadomy.

Wyjątkowym akcentem jest narzutka z naturalnych piór, która nadaje stylizacjom lekkości i ruchu, zmieniając ich charakter w bardziej wyrazisty, niemal sceniczny. Towarzyszy jej jedwabna koszula w odcieniu beżu – ponadczasowa baza, która sprawdza się zarówno w formalnych stylizacjach, jak i w bardziej swobodnych, letnich zestawach.

Uzupełnieniem kolekcji są kremowe szorty z domieszką wełny, które w zestawie z marynarką udowadniają, że elegancja i letnia swoboda mogą iść w parze, tworząc nową definicję sezonowego szyku.

Akcesoria

Kolekcja została zaprojektowana jako kompletna opowieść o stylu, dlatego istotną rolę odgrywają dodatki. Kremowe sandały na szpilce stanowią naturalne zwieńczenie stylizacji – lekkie wizualnie, a jednocześnie wyraziste.

Wśród torebek pojawia się wyważony akcent kolorystyczny: złota, owalna mini torebka o biżuteryjnym charakterze oraz pleciona torebka skórzana, łącząca rzemieślniczą precyzję z nowoczesną formą.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Męska klasyka na lato

Linia męska OCHNIK stanowi współczesną interpretację ponadczasowej elegancji w letnim wydaniu. W kolekcji pojawia się szeroka gama garniturów, wśród których wyróżnia się marynarka w odcieniu głębokiego, ciepłego brązu – subtelna alternatywa dla klasycznej czerni i granatu.

W zestawieniu z bawełnianą koszulą w szałwiowe paski tworzy spójną, wyważoną paletę kolorystyczną, idealnie wpisującą się w sezonowy charakter kolekcji. Stylizacje dopełniają skórzane buty – od bardziej formalnych półbutów po lżejsze mokasyny – dopasowane do różnych okazji i tempa dnia.

Kolekcję uzupełniają również klasyczne zestawy marynarki i spodni oraz koszule wykonane z wysokiej jakości materiałów, podkreślające dbałość o detal i komfort noszenia.

Trzecia odsłona kolekcji kapsułowej OCHNIK to przemyślana całość, w której styl i funkcjonalność wzajemnie się uzupełniają. Projekty tworzą spójną opowieść o nowoczesnej elegancji, pozwalając z łatwością dopasować je zarówno do wyjątkowych okazji, jak i codziennych momentów, którym chcemy nadać szczególny charakter.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe