Lato w gorącym wydaniu MAKO prezentuje kampanię “The Heat” Summer Collection 2025

To lato czujemy wszystkimi zmysłami. Gdy słońce pieści skórę, a cień skał daje upragnione wytchnienie. Gdy woda chłodzi rozgrzane stopy, a powietrze pachnie solą i wakacjami. Letnia kolekcja “The Heat” powstała z myślą o pełni: pełni słońca, lata, życia. Materiały użyte w kolekcji – organiczny, wyplatany w Polsce len oraz naturalna tkanina w pasy z czarnej raffi – w połączeniu z miękką skórą są odpowiedzią na letnie potrzeby: stylowe, lekkie, dopracowane. W nich właśnie tkwi siła MAKO – w prostocie, która nie wymaga nadmiaru.

Do charakterystycznego dla marki kosza ze skórzaną kieszenią, tworzącego signature look MAKO, dołącza nowy model - Canvas Shopper. Dostępny w dwóch rozmiarach i wariantach kolorystycznych – lekki, pojemny, stworzony z myślą o codzienności. Świetnie sprawdzi się zarówno w miejskim, jak i wakacyjnym anturażu. Idealny na weekendowe wypady. W letniej kolekcji znajdziemy też mini-torebki: Tube Bag i Mini Bowling – niezawodne na wieczór lub jako element większego zestawu. Są funkcjonalne i ponadczasowe, a do tego łączą w sobie miejską rześkość z wakacyjną swobodą. Idealne do noszenia w komplecie z lnianym shopperem MAKO.

Lato MAKO to także minimalistyczne, skórzane japonki, oraz zamszowe sandałki na geometrycznym obcasie. Ich nowoczesna, oszczędna forma i dopracowany krój przyciągają spojrzenia, delikatnie podkreślając opaleniznę.

W kolekcji “The Heat” klasyczny styl spotyka nowoczesność. Marka jak zawsze opowiada o modzie językiem detalu – w teksturze, w świetle, w dotyku. Komfort i lekkość stają się tu kluczowymi elementami stylu.

Campaign Credits:

zdjęcia: Borys Synak

modelka: Sophie Vlaming / Platform Agency

stylizacje: Olivia Kijo

hair/MUA: Kasia Olkowska

video: Piotr Dębski

retouch: Magdalena Baran

i Autor: materiały prasowe MAKO

i Autor: materiały prasowe MAKO

i Autor: materiały prasowe MAKO