Lepsza od… najlepszej: nowa kolekcja sloggi ZERO FEEL

Od tego czasu komfort stał się dla naszych konsumentów ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. A my – jako, że zawsze lubimy być o krok do przodu, postanowiliśmy tym razem przeprojektować linię ZERO Feel z myślą o nowym pokoleniu klientek sloggi - o świadomych, dbających o środowisko kobietach, które stawiają na rutyny self-care i na lepszą jakość w życiu.

Zupełnie nowa odsłona ZERO Feel oferuje nieporównywalnie większy komfort, lepszą trwałość, a dzięki szerszej gamie rozmiarów, jest jeszcze bardziej inkluzywna niż dotychczas. W kolekcji znajdziemy pełne spektrum nowoczesnych fasonów majtek – do wyboru modele: Hipster, Tiny Tanga, High Leg i Maxi oraz biustonoszy: Bralette, Top, Ultra Bra i Soft Bra. Ich nowa, ulepszona wersja posiada lekką jak piórko, oddychającą wkładkę, którą można wyjąć lub włożyć, aby uzyskać optymalne wsparcie i swobodę.

Linia ZERO Feel została także wzbogacona o całkowicie nowe modele topów (Spaghetti Top), kolarek i body. Wszystkie dostępne są w kolorach Black, Silk White, Burnt Henna, Cacao i Nostalgic Brown. A ponieważ komfort jest przeznaczony dla każdego – bez wyjątku, wybrane modele występują teraz w rozmiarach do XXL.

Nie można też zapomnieć o innej wyjątkowości tej kolekcji - jest ona tak miękka, tak wygodna i nie pozostawia żadnych czerwonych odcisków czy otarć, że naprawdę czujesz się, jakbyś w ogóle nie miała na sobie bielizny. Nie posiada nawet żadnych wewnętrznych metek, które mogłyby zaburzyć komfort noszenia.

W sezonie SS 2024 kultowa tkanina, z której wykonana jest bielizna ZERO Feel, została udoskonalona, tak aby była jeszcze lżejsza i bardziej oddychająca niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie została zachowana jej charakterystyczna rozciągliwość 360°, która przyniosła jej popularność. Dodatkowo posiada ona certyfikat GRS, czyli krótko mówiąc – jest to bielizna, która sprawia, że czujemy się świetnie, a sam proces jej powstawania jest przyjazny dla planety.

Nowa odsłona ZERO Feel wykorzystuje wszystko, co w niej najlepsze, podkręca do maksimum, wynosząc na jeszcze wyższy poziom komfortu. Nie oznacza to jednak, że Twoje ulubione, sprawdzone linie znikają. Nadal możesz kupić subtelne ZERO Feel Lace i sportowe ZERO Feel Flow.

Bez względu na to, jak dobrze się czujesz, przygotuj się na… jeszcze lepsze samopoczucie. Odkryj na nowo Sloggi ZERO Feel.

