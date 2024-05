i Autor: Shutterstock makijaż

Letni makijaż inspirowany promienny glow! Niech w tym sezonie się mieni

Makijaże trendy na lato 2024. Są takie kosmetyki i marki, które zna każdy oraz zasłynęły one ze swoich rewolucyjnych produktów. Sekretem pięknego wyglądu i dobrego makijażu jest zdrowa i pełna blasku skóra. To idealnie płótno do każdego rodzaju makeupu, od tych naturalnych, po mocne -wieczorowe. Makijaż twarzy to przede wszystkim promienna cera, podkreślone brwi oraz zjawiskowe spojrzenia. Marka Benefit Cosmetics przedstawia wyjątkowe glow nowości.