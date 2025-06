Letni makijaż inspirowany zachodzącym słońcem i riwierą. Hot Escape od NARS - kolekcja idealna na lato!

Letni makijaż inspirowany wybrzeżem to przede wszystkim gra subtelnych i świetlistych kolorów przywołujących na myśl wakacyjną beztroskę dominują odcienie piasku złota błękitu i koralu które harmonijnie łączą się tworząc świeży i promienny look na powiekach królują połyskujące beże jasne złoto delikatne błękity i morskie zielenie te subtelne tony rozświetlają spojrzenie dodając mu głębi i wakacyjnego blasku unikamy ciężkich matowych cieni które mogłyby przytłoczyć letnią stylizację.

NARS KOLEKCJA HOT ESCAPE

Daj się uwieść limitowanej kolekcji produktów do makijażu oczu, policzków i ust, inspirowanej życiem na wybrzeżu. Odkryj cztery złociste palety Hot Escape Cheek Palettes, dodaj blasku ustom z olejkiem Afterglow Lip Oil, ciesz się skórą muśniętą słońcem dzięki zestawowi mini bronzerów Laguna i podkreśl spojrzenie cieniami do powiek Total Seduction w formie sticków. Nowa kolekcja NARS to gama świetlistych odcieni zamkniętych w kolorowych opakowaniach, inspirowanych charakterystycznymi,pasiastymi parasolami z Biarritz — jednego z ukochanych miejsc François Narsa.

Hot Escape Cheek Palette

Palety do makijażu NARS w edycji limitowanej w słonecznych kolorach w stylu glamour zabiorą Cię w niezwykłą podróż na południe Francji.

Total Seduction Eyeshadow Stick - Kremowy cień do powiek w sztyfcie

Przyciągaj spojrzenia za pomocą kremowych cieni do powiek w sztyfcie NARS Total Seduction, aby uzyskać efektowny wygląd. Wzbogacona o technologię Flexi-Lock kremowa, elastyczna i długotrwała formuła gładko się rozprowadza. Zapewnia intensywny matowy kolor, który jest wygodny i stopniowalny. Dodatkowo utrzymuje się przez cały dzień bez rozmazywania. Matowy cień do powiek jest dostępny w sześciu kolorach, które pasują do wszystkich kolorów skóry, zapewniając nieskończoną liczbę stylizacji, które utrzymują się przez nawet 16 godzin.

Hot Escape Afterglow Lip Oil - Olejek do ust

Ciesz się uczuciem komfortu, jakie zapewnia ten intensywnie lśniący olejek, który pięknie błyszczy w promieniach słońca. Migoczące odcienie i etui w paski przywodzą na myśl barwne krajobrazy południa Francji. Zmysłowa żelowo-olejkowa konsystencja idealnie rozprowadza się na ustach, zapewniając niesamowite uczucie lekkości. Olejek do ust Afterglow Lip Oil zawiera olej z pestek malin o właściwościach nawilżających oraz ekstrakt z granatu o długotrwałym działaniu odżywczym.

Mini Laguna Bronzer & Lip Oil Duo - Puder brązujący i olejek do ust

Lubisz podróżować bez dużego bagażu? Zabierz ze sobą ten zestaw do makijażu w rozmiarze podróżnym! Ten zestaw do makijażu ust i policzków w edycji limitowanej z bronzerem i olejkiem do ust możesz zabrać ze sobą wszędzie. W skład tego zestawu wchodzi bronzer Mini Laguna Bronzing Powder, który nadaje skórze słoneczny odcień oraz olejek do ust Mini Afterglow Lip Oil w odcieniu Laguna, który nadaje ustom delikatny, opalizujący, brązowy odcień i zapewnia im długotrwałe nawilżenie.