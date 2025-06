Letnia oda do słońca. Moda na wakacje zachwyca tkaninami oraz wzorami

Safari Chic: Przygoda w Miejskiej Dżungli

Styl safari to kwintesencja funkcjonalności i elegancji w jednym. Charakteryzuje się prostymi, luźnymi krojami, które zapewniają komfort nawet w największy upał. Khaki, beże, brązy i odcienie zieleni tworzą bazę tej estetyki. W tym sezonie postaw na:

Koszule z lnu lub bawełny: Oversize'owe modele z podwijanymi rękawami to must-have. Możesz je nosić zapięte, rozpięte jako narzutkę lub zawiązane w talii.

Spodnie cargo lub szorty z wysokim stanem: Praktyczne kieszenie dodają charakteru, a wysoki stan podkreśla talię.

Sukienki szmizjerki: Klasyczny fason, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście.

Akcesoria: Kapelusze z szerokim rondem, skórzane paski i sandały na płaskiej podeszwie dopełnią stylizację.

Plażowy Luz: Słońce, Piasek i Swoboda

Styl plażowy to synonim wygody i naturalności. Królują lekkie, przewiewne tkaniny, które pozwalają skórze oddychać. Białe, błękitne i beżowe odcienie dominują, nawiązując do kolorów morza i piasku. Kluczowe elementy to:

Sukienki maxi i midi: Luźne, zwiewne sukienki to idealny wybór na upalne dni. Wybieraj modele z naturalnych materiałów, takich jak len, bawełna lub wiskoza.

Spódnice w stylu boho: Długie, rozkloszowane spódnice z etnicznymi wzorami dodadzą stylizacji nonszalancji.

Top crop i szorty: Klasyczny zestaw na plażę lub letni spacer po mieście.

Kombinezony: Wygodne i stylowe rozwiązanie na każdą okazję.

Akcesoria: Słomkowe kapelusze, plecione torby i sandały japonki dopełnią plażowy look.

Pastelowe Szepty: Delikatność i Subtelność

W tym sezonie pastele królują na wybiegach i ulicach. Pudrowy róż, błękit, lawenda, miętowa zieleń i brzoskwiniowy odcień dodają stylizacji delikatności i subtelności. Możesz nosić je w total lookach lub łączyć z neutralnymi kolorami, takimi jak biel, beż lub szarość.

Naturalne Tkaniny: Komfort i Elegancja

Latem postaw na naturalne tkaniny, które zapewniają komfort i pozwalają skórze oddychać. Len, bawełna, wiskoza i jedwab to idealne wybory na upalne dni. Są przewiewne, lekkie i przyjemne w dotyku.

Gdzie Znaleźć Letnie Inspiracje?

Szukasz ubrań, które łączą w sobie najnowsze trendy, wysoką jakość i dbałość o detale? Zajrzyj do COS. Marka ta słynie z minimalistycznych, eleganckich fasonów, które doskonale wpisują się w letni klimat. W ich kolekcjach znajdziesz szeroki wybór sukienek, spodni, koszul i akcesoriów wykonanych z naturalnych tkanin w pastelowych kolorach i inspirowanych stylem safari i plażowym.

i Autor: materiały prasowe COS

