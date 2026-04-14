Levi’s® na Coachelli 2026 - denim jako główny trend

Na widowni i poza nią zobaczyliśmy ikony stylu w kultowych modelach: Kendall Jenner w białych, vintage’owych szortach 550™, podwiniętych u dołu i zestawionych z minimalistycznym topem, a na wieczornym afterparty w klasycznych 501®. Kylie Jenner kilkakrotnie sięgnęła po 501® i warianty Engineered. Rosé z BLACKPINK postawiła na Loose Boot zestawione z czarnym, zwiewnym topem.

Również na scenie denim Levi’s® grał pierwsze skrzypce - Bia wystąpiła w spódnicy uszytej z upcyklingowanych jeansów, a jej tancerze nosili vintage’owe 505®, 578™ Baggy i Extra Baggy. Tancerze PinkPantheress pojawili się m.in. w Spade Trench Coat. Zespoły taneczne występujące z The Strokes, Blondshell, Ceremony, Joyce Manor i Hot Mulligan również włączyły kultowe fasony marki do swoich scenicznych stylizacji.

Te momenty pokazały, że Levi’s® nadal kształtuje globalne rozmowy o stylu na styku muzyki i kultury.

Autor: Levis/ Materiały prasowe

