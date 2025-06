Levi’s® i Nike łączą siły – ikony amerykańskiego stylu we wspólnej kolekcji sportowej

Levi’s® i Nike od pokoleń wyznaczają kierunki w amerykańskiej modzie – zarówno tej lifestylowej jak i sportowej. Ich najnowsza kolekcja to doskonałe połączenie denimowej klasyki ze światem sneakersów.

W centrum kolekcji znalazły się trzy odsłony kultowego modelu Nike Air Max 95, uszyte z najlepszej jakości denimu Levi’s®. Każdy z nich został wzbogacony o detale oddające charakter obu marek. Levi’s® x Nike Air Max 95 został stworzony w trzech wariantach kolorystycznych: White/Ecru, Black oraz Denim. Trwała tkanina o wysokiej gramaturze połączona z wytrzymałą matową, gumową podeszwą to unikatowe połączenie charakterystyczne tylko dla tej kolekcji.

Model Nike Air Max 95 oferuje doskonałą amortyzację, dzięki powiększonym poduszkom powietrznym w podeszwie, które nawiązują do kultowej wersji OG „Big Bubble”. Smuklejsza sylwetka buta podkreśla nowoczesny charakter, jednocześnie oddając hołd dziedzictwu obu marek. Kultowa czerwona metka Levi’s®, tzw. „Red Tab”, została umieszczona na prawym bucie – tuż pod logo Nike. Wnętrze zdobi wkładka z nadrukiem w stylu dolarowego banknotu Levi’s®, na czerwonym tle.

Wszystkie trzy warianty kolorystyczne zapakowano w specjalnie zaprojektowane pudełka – klasyczne kartony Nike Air Max 95 w odcieniu czerwieni Levi’s®, ozdobione charakterystycznym motywem batwing.

W kolekcji Levi’s® x Nike klasyka denimu zyskuje nową formę. Kurtka Trucker i spodnie Baggy Jeans to reinterpretacje kultowych fasonów. Uszyte z wysokiej jakości denimu selvedge i wykończone spójnym przecieranym efektem, zachwycają detalami: kremowe przeszycia typu chain-stitch, współsygnowane skórzane naszywki z logo Nike i brak tradycyjnych elementów Levi’s® sprawiają, że to zupełnie nowa odsłona klasyki. Kurtka zachowuje kształt legendarnego modelu Type II z widocznym selvedge’em wewnątrz zapięcia i haftowanym logo Nike na plecach. Luźny krój spodni został zaprojektowany tak, by idealnie eksponować sneakersy.

„Chcieliśmy, by ta współpraca nie tylko czerpała z przeszłości obu marek, ale też pokazywała, jak Levi’s® i Nike patrzą na przyszłość,” mówi Leo Gamboa, wiceprezes ds. współprac w Levi’s®. „Możliwość reinterpretacji kultowego modelu Nike Air Max 95 z okazji jego 30-lecia to dla nas ważny moment. Łącząc nasz charakterystyczny denim z jedną z najbardziej rozpoznawalnych sylwetek Nike, stworzyliśmy płynną fuzję sportowego i streetwear’owego stylu – oddając hołd przeszłości, ale też przekraczając granice designu.”

Nowa kolekcja Levi’s® x Nike to spotkanie tradycyjnego rzemiosła z innowacyjnym podejściem do designu – wartości, które od lat definiują obie marki. Sportowa energia przenika się tu z dopracowanym stylem, dając efekt, który mogły osiągnąć tylko Levi’s® i Nike.

W kampanii biorą udział: rapper Larry June, zawodniczka WNBA Paige Bueckers, gracz NFL Keon Coleman, oraz projektant Daniel Buezo.

Nowa kolekcja Levi's® x Nike będzie dostępna od 10 lipca na Levi.com oraz w aplikacji Levi's®.

i Autor: materiały prasowe Levi’s® i Nike

i Autor: materiały prasowe Levi’s® i Nike