Levi’s® Workwear SS26: roboczy styl w letniej odsłoni

W kolekcji zobaczymy elementy dobrze znane z roboczego stylu, takie jak luźne spodnie 568 Loose Straight Carpenter i 568 Loose Straight Double Knee Carpenter, ogrodniczki Loose Overall, koszule Worker Shirt czy kurtki inspirowane klasycznym krojem chore, jak Berkeley Chore Coat. Levi’s interpretuje je w bardziej współczesny sposób, dzięki czemu łatwo wpisują się w codzienny, miejski styl.

Kolorystyka pozostaje spokojna i naturalna. Pojawiają się głębokie odcienie indygo, sprane błękity, surowe ecru i ciepłe beże, przywodzące na myśl tkaniny rozjaśnione słońcem. Na wybranych modelach zobaczymy także paski i wzory nawiązujące do archiwalnych tkanin roboczych. Całość uzupełniają lekkie denimy, płótna canvas i materiały o wyraźnej strukturze, które nadają ubraniom charakterystyczny sznyt.

Jednym z ciekawszych detali jest wzór summer check, czyli krata barwiona indygo, inspirowana archiwalnymi tkaninami roboczymi. Nawiązuje ona do materiałów, które pod koniec XIX i na początku XX wieku były importowane na Hawaje.

Całość oznaczona jest metką „When There’s Work to be Done”, nawiązującą do roboczego charakteru kolekcji. Ubrania zaprojektowano tak, aby dobrze funkcjonowały poza kontekstem pracy, jako element swobodnych, codziennych stylizacji. To naturalna kontynuacja historii Levi’s®, marki, która od pokoleń pozostaje punktem odniesienia.

Kolekcja Levi’s® Workwear Wiosna/Lato 2026 jest już dostępna na levi.com, w aplikacji Levi’s® oraz w wybranych sklepach Levi’s®.

Autor: Levi's/ Materiały prasowe

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe