Lidl świętuje Dzień Ojca wyjątkowymi prezentami!

Idealne na podróż

Dla ojców, którzy cenią sobie wygodę i funkcjonalność podczas codziennych podróży, Lidl Polska przygotował kubek termiczny Dafi za jedyne 24,99 zł/szt. w minimalistycznym wydaniu. Dzięki izolacji termicznej utrzyma ciepło kawy czy herbaty przez długie godziny i może okazać się świetnym kompanem dalekich wyjazdów czy intensywnych dni w pracy. Butelka termiczna Dafi Easy (34,99 zł/szt.) to kolejny niezbędnik każdego zabieganego taty. Wykonana ze stali nierdzewnej, utrzymuje napoje zimne i gorące nawet do kilku godzin. Wyróżnia się stylowym designem i jest dostępna aż w trzech opcjach kolorystycznych. Z kolei dla dbających o odpowiednie nawadnianie, sieć sklepów poleca butelkę filtrującą Solid Dafi w różnych kolorach i dwóch pojemnościach: 500 ml za 44,99 zł/szt. oraz 700 ml za 49,99 zł/szt. Dodatkowo w sklepach stacjonarnych sieci do kupienia będą butelki filtrujące Soft Dafi za jedynie 29,99 zł/szt. Jej uzupełnieniem jest zestaw 3 filtrów (29,99 zł/zestaw), który pozwoli na długotrwałe korzystanie z produktu z myślą o środowisku.

Ubrania dla taty na każdą okazję

W ofercie Lidl Polska na Dzień Ojca nie zabrakło stylowych ubrań – dla lubiących zadać szyku na co dzień! W kolekcji znajdziemy koszulę męską z bawełny marki LIVERGY w kilku dostępnych wzorach aż 30% taniej za jedyne 28,00 zł1/szt. To klasyka, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Wykonana z wysokiej jakości materiału, zapewnia komfort noszenia i świetny wygląd. Podczas sezonu letniego niezastąpione mogą okazać się bermudy męskie (35,00 zł/szt.) i bermudy cargo (35,00 zł/szt.) marki LIVERGY. Wykonane z przewiewnych tkanin, zapewnią komfort w upały, a ich różnorodność kolorystyczna pozwoli na dopasowanie ich do wielu stylizacji. Dla taty ceniącego sportową elegancję Lidl Polska przygotował koszulkę polo męską marki LIVERGY w supercenie (24,00 zł/szt.). Dostępna w różnych odcieniach, sprawdzi się na co dzień, jak i podczas nieformalnych spotkań. Dopełnieniem oferty dla tych, którzy cenią wygodę są sneakersy męskie marki LIVERGY 10 zł taniej za 49,90 zł2/szt.

Niezbędniki do warsztatu dla Złotej Rączki

Jeśli wasz tata uwielbia przesiadywać w garażu i ma głowę pełną pomysłów, Lidl Polska przygotował szeroką gamę narzędzi i akcesoriów od Parkside – wiernego towarzysza każdego majsterkowicza! W ofercie znajdziemy szlifierkę kątową 20 zł taniej za jedyne 79,99 zł3/szt., stworzoną do precyzyjnych cięć i szlifowania różnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja i regulowana osłona tarczy zapewniają bezpieczeństwo i wygodę w użytkowaniu. W ofercie dostępne będą także szlifierka taśmowa 900 W do kupienia aż o 50 zł taniej za 149 zł4/zestaw – w sam raz, jeśli tato ma w planach renowacje ulubionych mebli! Dodatkowo każdy tata-złota rączka, ucieszy się z zestawu wkrętaków i XXL w promocyjnej cenie o 20 zł taniej za 99,00 zł5/zestaw, który zawiera szeroki asortyment elementów o różnych rozmiarach. Całość obejmuje zarówno wkręty do drewna, metalu, jak i uniwersalne bity, które pasują do większości wkrętarek. Dodatkowo Lidl poleca skrzynkę na narzędzia Stuff Module System Semi Profi Alu 20 firmy PATROL za 89,99 zł/szt. Cechują ją 4 organizery w pokrywie, 3 pojemniki i głęboka tacka z wytrzymałymi uchwytami, zapewniająca dużo miejsca na sprzęt potrzebny do majsterkowania. Dla miłośników bardziej kompaktowych rozwiązań sieć proponuje skrzynkę na narzędzia Stuff 12 Optimo SP za 17,99 zł/szt. Solidne i trwałe narzędzia oraz akcesoria do warsztatu sprawdzą się w każdej majsterkowej przygodzie, czyniąc Dzień Ojca jeszcze bardziej wyjątkowym.

Piłkarskie marzenie każdego taty

Letni sezon piłkarski zbliża się wielkimi krokami i na pewno każdy tata śledzący swoje ulubione drużyny powoli przygotowuje się do kibicowania. Dla prawdziwych miłośników futbolu, Lidl Polska przygotował coś wyjątkowego. Już od 3 czerwca, w ofercie sieci można znaleźć zestaw 2 szklanek z kolekcji UEFA EURO 2024 (19,99 zł/zestaw) oraz coś dla największych fanów - zestaw kolekcjonerski UEFA EURO 2024 (34,99 zł/zestaw) z albumem i 6 naklejkami oraz metalowym pudełkiem z 55 naklejkami piłkarzy. A może coś na wspólny wieczór z tatą? Lidl Polska proponuje zestawy stadionów z klocków (39,99 zł/zestaw), czyli szczegółowo odwzorowane repliki oryginalnych stadionów piłkarskich, np. stadionu olimpijskiego w Berlinie czy MPHAreny w Stuttgarcie.

A po ciężkim dniu czas na odpoczynek

Od poniedziałku, 10 czerwca w sklepach Lidl Polska nie mogło zabraknąć produktów, które przyniosą chwilę wytchnienia po intensywnym dniu – w pracy, po podróży czy majsterkowaniu. W ofercie znajdziemy poduszkę do masażu marki SILVERCREST za 99,00 zł/szt. Wyposażona w technologię Shiatsu, oferuje głęboki masaż różnych partii ciała, takich jak kark, ramiona, nogi czy plecy. Funkcja podgrzewania wspomaga krążenie krwi i redukuje napięcie mięśniowe.

i Autor: materiał prasowy Lidl