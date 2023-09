Lista zakazanych kolorów paznokci dla kobiet po 40-tce. Tej jesienny manicure podkreśli każdą zmarszczkę. Z tych lakierów do paznokci lepiej zrezygnować

Jeżeli nie chcesz się postarzać, zrezygnuj z tego manicure. Lista zakazanych kolorów lakierów do paznokci

Elegancki i stylowy manicure może dodać szyku i sprawić, że będziemy prezentować się lepiej. Nie ma gorsze wizytówki niż zaniedbane paznokcie i poobgryzane skórki. Tak naprawdę to jedyny zakazany "manicure", którego trzeba się wystrzegać. W przypadku kolorów lakierów do paznokci są odcienie, które mogą na dłoniach prezentować się nieestetycznie i podkreślać zmarszczki na skórze. Z tego tez powodu manicurzystki przestrzegają, że kobiety dojrzałe powinny z nich zrezygnować. Obecnie na rynku dostępne są lakiery w praktycznie wszystkich możliwych kolorach. Jeżeli chcesz postawić na elegancki i stylowy manicure, to warto skupić się na klasycznych odcieniach. Na dojrzałych dłoniach świetnie prezentują się pastele oraz neutralne kolory. Świetną opcją jest także czerwień oraz, dla odważnych, neonowe barwy.

Kolory lakierów do paznokci, które postarzają. Podkreślają zmarszczki i bruzdy na skórze

Za najbardziej postarzające kolory lakierów do paznokci uważa się niebieskości i fiolety w bardzo chłodnych odcieniach. Podkreślają one siność skóry i sprawiają, że dłonie prezentują się blado. Podobnie może być w przypadku brązów o chłodnej barwie. Kolor brązowy to jeden z najbardziej jesiennych, który o tej porze roku zawsze wraca do domu. W przypadku manicure lepiej jednak postawić na ciepłe odcienie brązu. Te chłodne mogą uwidaczniać zmarszczki i podkreślać nierówności skóry.

