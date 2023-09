To 6 najgorszych błędów popełnianych przez Polaków w higienie osobistej. Sprawdź, który z nich popełniasz!

Higiena osobista to nieodzowny element naszej codzienności. Dbanie o nią zapewnia poczucie świeżości, zachowanie atrakcyjnego wyglądu, ale jest także ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Systematyczność i rutynowy charakter pielęgnacji sprawiają, że wykonujemy ją instynktownie, przez co możemy nieświadomie popełniać – z pozoru – niewinne błędy, które mogą nieść za sobą mniej lub bardziej poważne konsekwencje. O tym, jak się przed nimi ustrzec i dlaczego warto zmienić swoje nawyki, mówi dr Edyta Engländer, dermatolog i ekspertka marki true™ men skin care.

(Zbyt) gorące kąpiele

Gorące prysznice i długie kąpiele niewątpliwie są relaksujące i przyjemne, ale w rzeczywistości mogą wyrządzić skórze wiele szkód. Zbyt wysoka temperatura wody narusza barierę hydrolipidową naskórka, odpowiedzialną za utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci i zabezpieczenie go przed podrażnieniami. W efekcie skóra może być przesuszona, uwrażliwiona i bardziej podatna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Gorących kąpieli bezwzględnie powinny unikać osoby zmagające się z trądzikiem czy atopowym zapaleniem skóry, ponieważ potęgują one te dolegliwości.

Nieodpowiednia pielęgnacja miejsc intymnych

Delikatna skóra miejsc intymnych wymaga odpowiedniego traktowania. Należy unikać ich zbyt intensywnego oczyszczania czy korzystania z kosmetyków, które nie są przeznaczone do tych wyjątkowo wrażliwych okolic. Takie działania zaburzają naturalną florę bakteryjną, otwierając drzwi do podrażnień i infekcji. Ważne jest, aby do pielęgnacji okolic intymnych używać wyłącznie delikatnych preparatów o łagodnej formule i właściwościach kojących. Pamiętajmy, że płyn do higieny intymnej to must have nie tylko w damskiej kosmetyczce. Również mężczyźni powinni sięgać po specjalne produkty do stref intymnych, a nie stosować do nich żele do mycia całego ciała.

Spłukiwanie odżywki do włosów

Zmiany trądzikowe na plecach i dekolcie to problem, który dotyka wielu osób. Jeśli niedoskonałości występują tylko w tych okolicach, ich przyczyną może być niedokładne zmywanie produktów do włosów. Maski i odżywki to kosmetyki o bogatych składach, zawierające masła i oleje, które pozostając na skórze, mogą powodować powstawanie wyprysków. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na kolejność, w jakiej spłukujemy produkty podczas kąpieli czy prysznica. Najlepiej zacząć od włosów, tak aby móc dokładnie oczyścić wszystkie partie ciała z pozostałości kosmetyku dbającego o wygląd fryzury.

Płukanie jamy ustnej po umyciu zębów

Chociaż wydaje się, że płukanie jamy ustnej po szczotkowaniu to dobry sposób na odświeżenie oddechu i pozbycie się resztek pasty do zębów, to jest to błąd, o którym wie niewiele osób. Pasta do zębów pozostawia warstwę ochronną na szkliwie, która pomaga w zapobieganiu powstawania próchnicy. Jeśli po umyciu zębów płuczemy usta wodą lub płynem, zmywamy tę powłokę, zmniejszając jej skuteczność. Nadmiar pasty wystarczy wypluć, bez konieczności ponownego płukania. Płyny do higieny jamy ustnej należy natomiast stosować przed szczotkowaniem, aby rozluźnić osad i usunąć resztki pokarmu z trudno dostępnych przestrzeni między zębami.

Dezodorant to nie antyperspirant

Pocenie się to zupełnie naturalna rzecz, ale chcąc zadbać o higienę i komfort, zazwyczaj sięgamy po produkt, który ma za zadanie zapobiec nieświeżemu zapachowi czy mokrym plamom – dezodorant lub antyperspirant. Choć często używamy ich nazw wymiennie, mylenie tych kosmetyków to dość powszechny błąd. Dezodoranty wyłącznie zwalczają nieprzyjemny zapach potu, maskując go. Z kolei antyperspiranty zawierają składniki, które ograniczają wydzielanie potu poprzez blokowanie gruczołów potowych. Należy pamiętać, aby taki produkt zawsze nakładać na umytą i dokładnie wysuszoną skórę pach – w innym przypadku po prostu nie zadziała. Antyperspirant i dezodorant to kosmetyki, które uzupełniają swoje działanie – można je stosować równocześnie, co zapewni optymalną ochronę przed potem oraz zagwarantuje poczucie świeżości. Dbanie o higienę osobistą to istotny aspekt, który wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także na samopoczucie i pewność siebie. Warto być świadomym powszechnych błędów, które możemy popełniać w pielęgnacji ciała, skóry czy jamy ustnej, aby cieszyć się komfortem każdego dnia.

