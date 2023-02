Ewa Wachowicz zdradziła sekret pięknego wyglądu po 50-tce. Ten napój poprawia kondycję skóry i ciała. Kobiety po 50-tce powinny to wypróbować

Sekret urody Ewy Wachowicz. Codziennie pije jeden napój

Ewa Wachowicz to bez wątpienia kobieta z klasą. Jest ona doskonałym przykładem na to, że kobiety dojrzałe mogą zachwycać pięknem i wyglądem. Wiek to tylko liczba. a wraz z kolejnym latami w metryce stajemy się coraz bardziej świadome własnych atutów i wyzbywamy się kompleksów. Ewa Wachowicz już w 2021 roku opowiedziała o sekretach swojego wyglądu. W rozmowie z portalem fakt.pl gwiazda przyznała, że cały czas stara się być aktywna, a jej sposobem na ruch są spacery. - Nawet jeśli pracuję na planie swoich programów, to codziennie muszę przejść co najmniej 5 kilometrów. Po to, by rozchodzić to, co zjadłam - powiedziała wówczas Ewa Wachowicz. To jednak nie wszystko, była III wicemiss świata kilka dni temu na Instagramie przyznała się do swoich urodowych trików. Jednym z najważniejszych punktów jej porannej rutyny jest wypicie szklanki ciepłej wody z sokiem z cytryny, miodem, kurkumą oraz szczyptą pieprzu. Taki napój stymuluje pracę układu pokarmowego, przyspiesza odchudzanie oraz oczyszcza organizm z toksyn. To jednak nie wszystko, Ewa Wachowicz dba także o to, by jej skóra nie była opuchnięta i stosuje regularne masaże. - Do balonika nalewam trochę wody i zamrażam. I taką kostką lodu masuję twarz. Poprawia to mikrokrążenie, rozjaśnia skórę, a także likwiduje obrzęki, które mogą pojawić się po nocy" - opowiedziała Ewa Wachowicz.

