Longevity w pielęgnacji – jak wspierać długowieczność skóry?

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-15 12:38

Czy można spowolnić proces starzenia skóry? W najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe” Zuzanna Haponik @lamakeupebella rozmawia z Agnieszką Zielińską @skinekspertki, ekspertką od pielęgnacji skóry, o tym, czym naprawdę jest longevity i jak dzięki odpowiednio dobranym składnikom wspierać naturalną regenerację skóry na dłużej.

Hebe

i

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Choć hasło longevity coraz częściej pojawia się w świecie beauty, nie jest jedynie kolejną modą. To kierunek wywodzący się z medycyny regeneracyjnej i funkcjonalnej, który koncentruje się na wspieraniu skóry na poziomie komórkowym. Nie chodzi tu o szybki efekt „wow”, ale o długoterminowe wzmacnianie jej zdolności do regeneracji, odbudowy i zachowania zdrowego wyglądu.

Składniki długowieczności skóry

W odcinku pojawiają się składniki najmocniej kojarzone dziś z podejściem longevity, takie jak czynniki wzrostu, peptydy miedziowe, PDRN, komórki macierzyste i egzosomy. Łączy je działanie ukierunkowane na odnowę, odbudowę i poprawę kondycji cery.

Czynniki wzrostu oraz peptydy miedziowe wspomagają procesy naprawcze, z kolei komórki macierzyste i egzosomy wspierają regenerację skóry. PDRN, pozyskiwany z DNA łososia, wywodzi się z medycyny regeneracyjnej, gdzie wykorzystywano go do wspierania gojenia tkanek. W kosmetologii jest ceniony za właściwości odbudowujące, poprawę elastyczności i przywracanie skórze blasku.

Ekspertka zwraca uwagę, że nawet składniki o łagodniejszym i bardziej długofalowym działaniu powinny być dobierane do aktualnego stanu skóry. Jeśli cera jest podrażniona, osłabiona lub przestymulowana, warto zacząć od jej wyciszenia. W takim przypadku dobrze sprawdzi się właśnie PDRN, który przywróci cerze komfort i równowagę. Dopiero później warto sięgnąć po bardziej zaawansowane składniki aktywne.

Poruszony został również temat popularnych ostatnio spikul, które dają efekt mikronakłuwania skóry i ułatwiają przenikanie składników aktywnych. Ekspertka podkreśla jednak, że w przypadku kosmetyków z mikroigłami szczególnie ważne są ostrożność, delikatna aplikacja i uważna obserwacja reakcji skóry.

Jak w praktyce podejść do takiej pielęgnacji i na co zwrócić uwagę przy jej budowaniu, dowiesz się oglądając najnowszy odcinek „Urodomaniaczek by hebe”.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki