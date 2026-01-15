L’Oréal umacnia swoją pozycję lidera beauty-tech, wprowadzając moc technologii podczerwieni do pielęgnacji włosów i skóry

– W L’Oréal od zawsze wierzyliśmy, że piękno jest nierozerwalnie związane z nauką – to przekonanie towarzyszy naszej firmie od ponad 115 lat. Łącząc najnowsze osiągnięcia technologiczne z kreatywnością, tworzymy innowacyjne rozwiązania beauty, które są skuteczniejsze i lepiej odpowiadają na indywidualne potrzeby. Nasze pionierskie rozwiązania w obszarze technologii wykorzystujących światło zaprezentowane na CES 2026 po raz kolejny pokazują zaangażowanie L’Oréal w przesuwanie granic innowacji w branży kosmetycznej – powiedziała Barbara Lavernos, wiceprezeska odpowiedzialna za obszar Research, Innovation & Technology (Deputy CEO) w Grupie L’Oréal.

L’Oréal przedstawia Light Straight + Multi-styler

Prostownice od ponad stu lat są stałym elementem codziennej stylizacji włosów. Tradycyjne urządzenia nagrzewają się jednak nawet do ponad 200°C, czyli do temperatury, która uszkadza keratynę. W efekcie włosy stają się słabsze, bardziej łamliwe i tracą blask. Według badania L’Oréal przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku, 58% kobiet wskazało wysoką temperaturę jako główną przyczynę niszczenia włosów.

Opracowane przez L’Oréal Research & Innovation urządzenie Light Straight + Multi-styler wykorzystuje opatentowaną technologię światła podczerwonego*, która pozwala uzyskać doskonałe efekty stylizacji przy znacznie niższych temperaturach, co sprzyja ochronie zdrowia włosów. Szklane płytki urządzenia skutecznie prostują włosy, nie przekraczając temperatury 160°C, co wyraźnie odróżnia je od większości klasycznych prostownic. Testy instrumentalne L’Oréal pokazują, że urządzenie działa trzy razy szybciej i sprawia, że włosy są dwa razy gładsze w porównaniu z innymi wiodącymi modelami premium do stylizacji.

Za prostą i intuicyjną obsługą stoi zaawansowana technologia. Urządzenie wykorzystuje tzw. bliską podczerwień, czyli światło niewidoczne dla oka, które wnika głęboko we włókna włosa i wpływa na wewnętrzne wiązania wodorowe odpowiedzialne za jego kształt i strukturę. Dzięki temu możliwe jest wygładzenie łusek, zwiększenie połysku i wzmocnienie włosów, przy jednoczesnym osiągnięciu pożądanego efektu stylizacji.

– Light Straight + Multi-styler przenosi stylizację włosów z poziomu naprawiania szkód na poziom profilaktyki. Ograniczając długotrwałe działanie wysokiej temperatury, pomagamy chronić naturalną strukturę włosów już od pierwszego użycia – dziś i w przyszłości. Ta innowacja wyznacza nowy standard precyzyjnej stylizacji, nie tylko ulepszając, ale przede wszystkim redefiniując całą kategorię stylizacji włosów – powiedział Guive Balooch, globalny dyrektor (Global Vice President) obszaru Augmented Beauty and Open Innovation w Grupie L’Oréal oraz członek Rady Liderów Branżowych Consumer Technology Association (CTA).

Kluczowe korzyści Light Straight + Multi-styler to:

Opatentowana technologia podczerwieni i moduł świetlny* – autorska konstrukcja zapewnia wyjątkowo gładkie efekty stylizacji i gwarantuje wysoką wydajność.

Wszechstronność multi-stylingu – urządzenie nie tylko prostuje i wygładza włosy, ale umożliwia też ich precyzyjne i bezpieczne skręcanie.

Spersonalizowane efekty – inteligentne czujniki wewnętrzne, dedykowane algorytmy i uczenie maszynowe pozwalają urządzeniu reagować na ruchy użytkownika i dostosowywać działanie do jego potrzeb.

Wraz z premierą Light Straight + Multi-styler, L’Oréal oferuje już pełny wachlarz możliwości stylizacji włosów oparty na technologii światła podczerwonego, obejmujący również zaprezentowaną podczas targów CES w 2024 roku suszarkę Airlight Pro.

Globalna premiera Light Straight + Multi-styler planowana jest na 2027 rok. Szczegóły dotyczące ceny i dostępności pojawią się na stronie loreal.com.

i Autor: Light Straight + Multi-styler/ Materiały prasowe

Precyzyjna pielęgnacja skóry? L’Oréal prezentuje rozwój LED Face Mask

W ramach rozwoju technologii i zaangażowania w temat długowieczności (longevity) w branży kosmetycznej, grupa L’Oréal zaprezentowała również LED Face Mask – kolejną innowację wyróżnioną nagrodą CES® 2026 Innovation Award.

Ultracienka, elastyczna maska silikonowa, będąca obecnie w fazie prototypu, powstała we współpracy z iSmart – światowym liderem w obszarze innowacyjnych urządzeń LED. Planowane przez L’Oréal testy mają potwierdzić skuteczność urządzenia w redukcji widocznych oznak starzenia, takich jak drobne linie, utrata jędrności czy nierówny koloryt skóry, dzięki zastosowaniu precyzyjnie ukierunkowanego światła czerwonego oraz tzw. bliskiej podczerwieni. Maska dostarcza światło bezpośrednio na skórę twarzy, a jej lekka, elastyczna i nieinwazyjna forma sprawia, że urządzenie z łatwością wpisuje się w codzienną rutynę pielęgnacyjną – każda sesja trwa 10 minut i jest automatycznie odmierzana.

Kluczowym elementem skuteczności maski jest zaawansowana, przezroczysta warstwa nośna z wbudowanym bezpiecznym dla skóry mikroobwodem, który precyzyjnie kontroluje emisję dwóch długości fal: czerwonego światła (630 nm) oraz bliskiej podczerwieni (830 nm). Obie technologie wspierają ujędrnianie skóry, jej wygładzenie oraz wyrównanie kolorytu.

Premiera LED Face Mask w Stanach Zjednoczonych planowana jest na 2027 rok. Dodatkowe informacje, w tym cena pojawią się na stronie loreal.com