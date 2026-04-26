Łotewska marka Dzintars wchodzi na polski rynek

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-26 12:16

Marka kosmetyczna Dzintars rozpoczyna działalność na polskim rynku, wprowadzając do sprzedaży linię past do zębów ASARI. Wyróżniają się one nowoczesną technologią wybielania, starannie dobranymi naturalnymi składnikami oraz unikalnym designem. Dodatkowo zaskoczeniem mogą być oferowane smaki, które są miłą odmianą od tradycyjnej mięty. Są one dostępne we wszystkich drogeriach Rossmann. Firma obecnie koncentruje się na rozwoju tych produktów, jednocześnie planując w przyszłości wprowadzenie kolejnych.

i

Autor: lookstudio/Freepik / Freepik.com

Dzintars to łotewska firma z wieloletnią tradycją. Początki marki sięgają do 1849 roku. rozwija swoje produkty w oparciu o własne laboratoria i doświadczenie ekspertów w dziedzinie kosmetologii. Jej portfolio obejmuje szeroką gamę kosmetyków pielęgnacyjnych, a marka należy do liderów rynku w krajach bałtyckich. Pasty do zębów ASARI wprowadzane na polski rynek będą w 4 smakach, powstają w oparciu o formuły zawierające aż do 95% składników pochodzenia naturalnego.

– Polska to dla mnie bardzo ważne miejsce, z którym jestem prywatnie związana. Spędziłam tu dużo czasu w młodości. Czas tutaj ukształtował to, kim dziś jestem. Dlatego wprowadzenie Dzintars do Polski, jest nie tylko krokiem biznesowym, ale także osobistym powrotem do miejsca z przeszłości. Dzięki współpracy z siecią Rossmann, obejmującej ponad 1 989 sklepów, mamy solidną podstawę do budowania naszej obecności w tym kraju. W Dzintars wierzymy, że codzienna pielęgnacja powinna oznaczać wysoką jakość bez kompromisów. Linia ASARI dobrze to pokazuje. Łączy naturalne składniki, skuteczność i przyjemne doświadczenie, które sprawia, że mycie zębów staje się bardziej komfortowe. Tutejsi konsumenci są świadomi i wymagający, cenią zarówno jakość, jak i autentyczność. Wierzymy, że to początek długiej relacji z naszymi polskimi klientami – mówi Anastasija Udalova, CEO Dzintars.

Wyższa skuteczność dzięki 94% zawartości fluoru

Kluczowym wyróżnikiem wśród linii past do zębów marki Dzintars jest wysoka zawartość tzw. biodostępnego fluoru, który wspiera działanie kosmetyku na powierzchni zębów. W pastach ASARI sięga ona nawet 94% całkowitej ilości fluoru deklarowanej na opakowaniu, podczas gdy średnia rynkowa wynosi od 73% do 86%. Tak wysoki współczynnik fluoru przekłada się na skuteczną remineralizację szkliwa oraz ochronę przed próchnicą.

ASARI wprowadza na polski rynek cztery warianty past do zębów o smakach: pomarańczy z miętą, czarna porzeczka, rabarbar oraz pigwa z jabłkiem. Stanowią one rozszerzenie segmentu produktów do higieny jamy ustnej, w której marka rozwija formuły oparte na połączeniu składników pochodzenia naturalnego wspierających codzienne mycie zębów.

„Deser. Po deserze.”

Hasło „Deser. Po deserze”, z którym marka wchodzi do Polski odnosi się do sposobu, w jaki firma interpretuje codzienną higienę jamy ustnej. ASARI wykorzystuje skojarzenia z przyjemnością i smakiem, przenosząc je na doświadczenie mycia zębów. Owocowe warianty past mają stanowić alternatywę dla standardowych, miętowych produktów, wpisując się w podejście, w którym pielęgnacja nie jest wyłącznie obowiązkiem, ale elementem codziennego komfortu.

Pasty wykorzystują mechanizm tzw. dual action, oparty na działaniu składników ściernych oraz polimerów. Ich zadaniem jest jednoczesne usuwanie osadów z powierzchni zębów oraz jej wygładzanie, ograniczając ponowne tworzenie się przebarwień. Produkty wyróżniają się również swoją formą, dzięki zastosowaniu owocowych wariantów smakowych, jak i wyrazistego, kolorowego designu opakowań. Linia została zaprojektowana w sposób odbiegający od standardowych, jednolitych wizualnie produktów w tej kategorii, co ma ułatwić jej wyróżnienie na półce.

i

i

