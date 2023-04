Lśniące włosy na wiosnę 2023. Piękna tafla na włosach

Kosmetyczne nowości Sephory dla włosomaniaczek

Nasze włosy podobnie jak skóra wymagają dobrze dobranej pielęgnacji. Nie zapominaj o maskach odżywkach oraz o peelingach trychologicznych. W ofercie perfumerii Sephora znajdziesz luksusowe kosmetyki, które odżywią Twoje włosy i przygotują je na ciepłe dni. Chcesz odżywić i nawilżyć swoje włosy? Sprawdź, po jakie produkty warto sięgać?

DevaCurl to marka pionierska w świecie włosów kręconych - powstała w 1994 roku, w sercu dzielnicy Soho w Nowym Jorku, w salonie Devachan. Dziś specjalizują się w pielęgnacji włosów kręconych. MIST OF WONDERS LEAVE-IN 12 IN 1 CURL BENEFITS to wielozadaniowa mgiełka do włosów, która doda Twoim włosom wszystkiego, czego potrzebują:

Więcej nawilżenia,

Efekt miękkości,

Łatwość rozczesywania,

Mocniejsze włókna włosów,

Mniej łamliwe pasma,

Ochrona przed wysoką temperaturą,

Naprawa rozdwojonych końcówek,

Ochrona koloru,

Odporność na wilgoć,

Ochrona przed promieniowaniem UV.

Honey Infused Conditioner to bogata odżywka marki GISOU. Została on opracowana, aby skutecznie i łagodnie rewitalizować włosy i ułatwiać ich rozczesywanie. Efekt? Włosy są nawilżone, mocniejsze i lepiej się układają. Dogłębnie odżywia i nawilża włosy. Nawadnia suche i zniszczone włosy. Wzmacnia i regeneruje włosy, aby były zdrowsze i mocniejsze.

MOROCCANOIL TREATMENT x ASIA PIETRZYK MOROCCANOIL TREATMENT FOR ALL HAIR TYPES – uniwersalna kuracja do każdego rodzaju włosów. To kultowa formuła z bogatym w antyoksydanty olejem arganowym, która tak doskonale wygładza włosy, pozwala skracać czas ich suszenia, zwalcza ich puszenie się, przywraca pasmom miękkość i dodaje im blasku! Teraz znajdziesz go w wyjątkowym opakowaniu w limitowanej edycji na lato 2023

